תוקנה התקלה הנרחבת ברשת 'פרטנר', שהשפיעה על החיבור לאינטרנט ושירותי קליטה סלולרית. פרטנר: מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

בשעות האחרונות גולשים רבים דיווחו על תקלה נרחבת ברשת 'פרטנר', המשפיעים על החיבור לאינטרנט ושירותי קליטה סלולרית. ככל הידוע, התקלה אינה קשורה למתקפת סייבר. כעת התקלה תוקנה.

מחברת פרטנר נמסר: "השירותים חזרו לתקינות מלאה. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית".

מוקדם יותר אמרו כי: "ישנם שיבושים המשפיעים לסירוגין על שירותי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה לחלק מהלקוחות. אנו עושים מאמצים להחזרת השירותים לתקינות מלאה בהקדם".

עוד באותו נושא כבר לא נגרים וספרים: בני נוער לומדים לתקן טלפונים 12:54 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף, היו דיווחים על תקלות בעסקאות אשראי. חברת שבא עדכנה כי מערכותיה פועלות כסדרן ומאשרות אלפי עסקאות בדקה. כמו כן מסרה כי "לאור התקלה באחד מספקי התקשורת, קיימת השפעה מסוימת על אישור עסקאות בגופים העסקיים המחוברים דרך חברה זאת".

ממשרד התקשורת נמסר כי: "בשעה האחרונה קיימת תקלה ברשתות הסלולר של חברת פרטנר ברחבי הארץ. לפי שעה לא ידועה סיבת התקלה. מרגע שהתגלה למשרד כי התקלה קיימת נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים לטובת טיפול מהיר ככל הניתן בתקלה ולרווחת הצרכנים. משרד התקשורת ימשיך לעקוב כדי לוודא חזרה מלאה של שירותי החברה".