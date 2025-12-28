חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
בריז'יט בארדו (BB) הלכה לעולמה בגיל 91 אחרי סופ"ש גשום: מפלס הכנרת בזינוק נאה היוצרים של "בנהאל" חוזרים בסדרת רשת קומית חדשה האקרים איראנים התחילו לפרסם חומרים מהטלפון של ברוורמן כוכבת האח הגדול חושפת: "אחרי החתונה אשים פאה" ח"כ מהליכוד תוקף את פלדשטיין: "תאב בצע, שקרן ומושחת" שוטר נפצע באירוע דריסה בקו התפר בצפון ירושלים דרבי תל אביבי בשמינית גמר הגביע, מה קיבלו מכבי חיפה ובית"ר? מערת ענק התגלתה בעפרה - והיא בסכנת הריסה הנרקיסים פורחים: מסלול חורפי באחת הביצות האחרונות בישראל פרטים חדשים על התקרית האלימה של גלנט חגיגה בגביע המדינה: סיכום 16 העולות לשלב שמינית הגמר פגישת מחזור: 3 משתתפי "הכוכב הבא" על במה אחת בג"צ אישר את מינוי זיני לראש השב"כ; עמית התנגד גנץ תוקף את ביסמוט: "מנסה לשקר לאזרחי ישראל" היועמ"שית בחוץ: הסתיימה חקירת הפצ"רית בפרשת שדה תימן הותר לפרסום: חוקר תיקי האלפים של נתניהו - נחשד בשוחד דגן לוחץ על נתניהו: "אם אין ריבונות - נקבל מדינה פלסטינית" עמית סגל: "התיאוריה האווילית הזו על נתניהו - קרסה" מגיש חדשות 12: "זו פגיעה חמורה ביחסים עם מצרים" בריז'יט בארדו (BB) הלכה לעולמה בגיל 91 אחרי סופ"ש גשום: מפלס הכנרת בזינוק נאה היוצרים של "בנהאל" חוזרים בסדרת רשת קומית חדשה האקרים איראנים התחילו לפרסם חומרים מהטלפון של ברוורמן כוכבת האח הגדול חושפת: "אחרי החתונה אשים פאה" ח"כ מהליכוד תוקף את פלדשטיין: "תאב בצע, שקרן ומושחת" שוטר נפצע באירוע דריסה בקו התפר בצפון ירושלים דרבי תל אביבי בשמינית גמר הגביע, מה קיבלו מכבי חיפה ובית"ר? מערת ענק התגלתה בעפרה - והיא בסכנת הריסה הנרקיסים פורחים: מסלול חורפי באחת הביצות האחרונות בישראל פרטים חדשים על התקרית האלימה של גלנט חגיגה בגביע המדינה: סיכום 16 העולות לשלב שמינית הגמר פגישת מחזור: 3 משתתפי "הכוכב הבא" על במה אחת בג"צ אישר את מינוי זיני לראש השב"כ; עמית התנגד גנץ תוקף את ביסמוט: "מנסה לשקר לאזרחי ישראל" היועמ"שית בחוץ: הסתיימה חקירת הפצ"רית בפרשת שדה תימן הותר לפרסום: חוקר תיקי האלפים של נתניהו - נחשד בשוחד דגן לוחץ על נתניהו: "אם אין ריבונות - נקבל מדינה פלסטינית" עמית סגל: "התיאוריה האווילית הזו על נתניהו - קרסה" מגיש חדשות 12: "זו פגיעה חמורה ביחסים עם מצרים"

האקרים איראנים התחילו לפרסם חומרים מהטלפון של ברוורמן

האקרים איראנים התחילו לפרסם חומרים מהטלפון של ברוורמן
יונתן זינדל/פלאש90
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 28.12.2025 / 11:38

Facebook Twitter WhatsApp

קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" החלה כעת להפיץ התכתבויות, רשימת אנשי קשר וחומרים נוספים ממכשיר הטלפון של צחי ברוורמן

קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" הפיצה כעת (ראשון) מסמכים, תמונות, התכתבויות ורשימות אנשי קשר שלטענתה הוצאו מתוך הטלפון של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

נזכיר כי לפני כשבועיים, הם פרצו לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. היום בהודעתם על מכשיר הטלפון של ברוורמן הם כתבו: "למעגל הקרוב של נתניהו, לכל פקיד שעדיין אוחז באשליית הסודיות – אתה מרגיש את זה עכשיו: את החזה המתהדק, את הזיעה הקרה, את האימה המכרסמת" נכתב בהודעה האיראנית.

"זה לא רק פחד, זו הידיעה שכל שכבת הביטחון שלך, כל סוד שהופקד בידי צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, שומר הסף וכספת כל האמיתות האסורות, פתוחה עכשיו לרווחה".

עוד טענו כי "יש לנו הכל: צ'אטים מוצפנים, עסקאות נסתרות, פינוקים מוסריים וכלכליים מבישים, ניצול לרעה של כוח, סחיטה, תשלומים. ואתם זוכרים את קטארגייט? השמועות, ההכחשות, והניסיונות הנואשים לקבור את האמת? היום סוף סוף תבינו מה באמת קרה. הקבצים, הקולות, הסרטונים, כל חוט מחייו הכפולים של ברוורמן, כל סוד שקושר את משטרו ללב השחיתות, עומדים לעלות לפני השטח".

 

האקרים איראנים
התכתבויות
פריצה לטלפונים
צחי ברוורמן
תכנים

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים