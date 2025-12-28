האקרים איראנים התחילו לפרסם חומרים מהטלפון של ברוורמן

קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" הפיצה כעת (ראשון) מסמכים, תמונות, התכתבויות ורשימות אנשי קשר שלטענתה הוצאו מתוך הטלפון של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

נזכיר כי לפני כשבועיים, הם פרצו לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. היום בהודעתם על מכשיר הטלפון של ברוורמן הם כתבו: "למעגל הקרוב של נתניהו, לכל פקיד שעדיין אוחז באשליית הסודיות – אתה מרגיש את זה עכשיו: את החזה המתהדק, את הזיעה הקרה, את האימה המכרסמת" נכתב בהודעה האיראנית.

"זה לא רק פחד, זו הידיעה שכל שכבת הביטחון שלך, כל סוד שהופקד בידי צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, שומר הסף וכספת כל האמיתות האסורות, פתוחה עכשיו לרווחה".

עוד טענו כי "יש לנו הכל: צ'אטים מוצפנים, עסקאות נסתרות, פינוקים מוסריים וכלכליים מבישים, ניצול לרעה של כוח, סחיטה, תשלומים. ואתם זוכרים את קטארגייט? השמועות, ההכחשות, והניסיונות הנואשים לקבור את האמת? היום סוף סוף תבינו מה באמת קרה. הקבצים, הקולות, הסרטונים, כל חוט מחייו הכפולים של ברוורמן, כל סוד שקושר את משטרו ללב השחיתות, עומדים לעלות לפני השטח".