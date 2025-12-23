כתב המשטרה של ווינט לירן תמרי, מתייחס לדו"ח מבקר המדינה בו יש אזהרה חמורה מפניי תופעת השב"חים, והזהיר: "‏הפיגוע הבא כבר מעבר לפינה"

לירן תמרי, כתב המשטרה של ווינט, התייחס היום (שלישי) להסתננות השב"חים וטען כי מדובר בפצצה מתקתקת. בפתח דבריו הוא כתב: "מודה: ייתכן שהייתי בקונספציה ‏סוגיית השב״חים, למרבה הצער, אינה זוכה תמיד לסיקור הראוי במציאות התקשורתית.

לקראת פרסום דו"ח מבקר המדינה החלטתי בימים האחרונים לנסוע לקו התפר. מה שראיתי שם ומה שמתרחש בו באופן שוטף צריך להדיר שינה מעיניהם של כל גורמי מערכת הביטחון".

‏תמרי הוסיף: "הגעתי למקטע המכונה ״הדאחיה״, סמוך לקלנדיה. דקה וחצי נסיעה בלבד משכונת נווה יעקב. בצד הישראלי פועלים סייענים, ובהינתן האות הם מורים לשב״חים פשוט להשליך חבל ולהתחיל לטפס על הגדר.

אנחנו כמעט בשנת 2026, ובמקטע הזה אין מצלמות אבטחה. פליבוקס שבנוי במקום נטוש כבר כמה שנים. לשר איתמר בן גביר שמתהדר בהעברת תקציבים ל״ביטחון האישי״ לרשויות: תפנה תקציבים מיידים להציב בנקודה הזו מצלמות. בנקודה המדממת של ירושלים. זו אותה נקודה שממנה חדרו המחבלים לפיגוע ברמות.

‏ומשם חזרה לציר 60, לא הרחק משם. גם במקטע הזה, כביש ראשי שבו נוסעים דרך קבע רכבי משטרה ורכבי צבא בדרכם לבסיסים, התמונה דומה: שב״חים מציצים מעבר לגדר, בודקים אם יש נוכחות ביטחונית, וכשאין מטפסים וחומקים לעבר מסגד סמוך.

‏ראיתי גם את לוחמי מג״ב האמיצים. נוסעים מנקודה לנקודה, מנסים לעצור שטף בלתי פוסק. לוחמים שמונעים רק משיקול אחד שהוא ביטחון מדינת ישראל. אבל לצערי, זה לא מספיק. ‏הפיגוע הבא כבר מעבר לפינה".