ועד עובדי גלי צה"ל פנה היום במכתב לשר הביטחון בהתראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים, בעקבות החלטת הממשלה על סגירת גלי צה"ל. ועד עובדי גלי צה"ל דורש לבטל את ההחלטה, שהתקבלה ללא סמכות, משיקולים זרים, ותוך פגמים חמורים בהליך שקדם לקבלתה. כל הפרטים

עובדי גלי צה"ל משגרים היום (שלישי) פנייה לשר הביטחון לפני עתירה לבג"ץ: החלטת הממשלה על סגירת התחנה התקבלה ללא סמכות ובהליך פגום – ויש לבטלה לאלתר. במכתב, שנשלח היום מטעם באי הכוח לשר הביטחון, מצביע עוה"ד בעז בן-צור על עבודה לקויה של הועדה, הסתרה התעלמות מעמדת הצבא והחלטה שהתקבלה ללא בסמכות.

ועד עובדי גלי צה"ל פנה היום במכתב לשר הביטחון בהתראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים, בעקבות החלטת הממשלה על סגירת גלי צה"ל. ועד עובדי גלי צה"ל דורש לבטל את ההחלטה, שהתקבלה ללא סמכות, משיקולים זרים, ותוך פגמים חמורים בהליך שקדם לקבלתה.

בפנייה, שהגישו עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור וגיא רוה, המייצגים את ועד העובדים, נטען כי החלטת הממשלה היא החלטה בלתי חוקית, שנפלו בה פגמים מהותיים בהליך קבלתה, היא התקבלה בחוסר סמכות, מתוך שיקולים זרים ובהיעדר תשתית עובדתית מספקת – עד כדי פגיעה חמורה בזכויות יסוד ובאינטרס הציבורי של שידור ציבורי וחופש העיתונות. אם החלטת הממשלה לא תבוטל, תוגש בימים הקרובים עתירה לבג"ץ.