עובדי גלי צה"ל משגרים היום (שלישי) פנייה לשר הביטחון לפני עתירה לבג"ץ: החלטת הממשלה על סגירת התחנה התקבלה ללא סמכות ובהליך פגום – ויש לבטלה לאלתר. במכתב, שנשלח היום מטעם באי הכוח לשר הביטחון, מצביע עוה"ד בעז בן-צור על עבודה לקויה של הועדה, הסתרה התעלמות מעמדת הצבא והחלטה שהתקבלה ללא בסמכות.
ועד עובדי גלי צה"ל פנה היום במכתב לשר הביטחון בהתראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים, בעקבות החלטת הממשלה על סגירת גלי צה"ל. ועד עובדי גלי צה"ל דורש לבטל את ההחלטה, שהתקבלה ללא סמכות, משיקולים זרים, ותוך פגמים חמורים בהליך שקדם לקבלתה.
בפנייה, שהגישו עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור וגיא רוה, המייצגים את ועד העובדים, נטען כי החלטת הממשלה היא החלטה בלתי חוקית, שנפלו בה פגמים מהותיים בהליך קבלתה, היא התקבלה בחוסר סמכות, מתוך שיקולים זרים ובהיעדר תשתית עובדתית מספקת – עד כדי פגיעה חמורה בזכויות יסוד ובאינטרס הציבורי של שידור ציבורי וחופש העיתונות. אם החלטת הממשלה לא תבוטל, תוגש בימים הקרובים עתירה לבג"ץ.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
אבי
למנות את ברדוגו למפקד התחנה ואז הם יבקשו לסגור13:01 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
לסגור על פלומבה עוד היום12:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שוקי26
היו צריכים לחשוב על לפניכן. שר הבטחון היה צריך קודם לסרס את התחנה, לצמצם תקציב, לשנות לו"ז התוכניות ואז לתת לתחנה לדמם בעצמה.13:39 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושפט
ועד עובדי....? התבלבלתם ? ומה עם ועד עובדי חיל השריון שיגישו תלונה לבגצ על שצבע המדים שלהם איננו שחור וכדומה ? ממתי מותר בצהל שיהא ועד עובדים וארגון וכו...
ועד עובדי....? התבלבלתם ? ומה עם ועד עובדי חיל השריון שיגישו תלונה לבגצ על שצבע המדים שלהם איננו שחור וכדומה ? ממתי מותר בצהל שיהא ועד עובדים וארגון וכו ? אם קיים כזה דבר - חובה לסגור גלי צהל וגלגלצ מהיום למחר ולשלוח כל חברי הועד על התארגנות בלתי חוקים במסגרת הצבאהמשך 14:10 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביחיל
מטומטמים וכמובן ללא נגיעה אישית בנושא. הממשלה ושר הבטחון רשאיים ולדעתי חייבים לסגור את גלי צהל וגלגלצ לאלתר. זה בסמכותם המלאה, ואינם צריכים שוב חוות דעת ודעתו של צהל...
מטומטמים וכמובן ללא נגיעה אישית בנושא. הממשלה ושר הבטחון רשאיים ולדעתי חייבים לסגור את גלי צהל וגלגלצ לאלתר. זה בסמכותם המלאה, ואינם צריכים שוב חוות דעת ודעתו של צהל איננה רלבנטית. במדינה דמוקרטית לצבא אין אמצעי תקשורת -רדיו טליביזיה ועיתונים. זה קיים רק במשטרים דיקטטוריים. אם בגצ יתערב - וקרוב לוודאי שיתערב ויקבע מה שיקבע. הממשלה חייבת להודיע בפומבי שלבית המשפט העליון אין סמכות לדון ובוודאי שלא להחליט בעיניניים המסורים לרשות המבצעת. מדהים שעד היום בית המשפט לא דרש סגירת גלי צהל וגלגלצ בהיותם בניגוד למטרותיו ותפקידיו של צהל. את כל החילים לשלוח לאפסנאות יחד עם כל יחידת דובר צהל ואזרים עובדי צהל -יפוטרו ויקבלו הפיצוי המגיע להם לפי חוק ולא יותר מכך. זה לא הכסף שלהם - זה הכסף שלנוהמשך 14:07 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שוקי26
היו צריכים לחשוב על לפניכן. שר הבטחון היה צריך קודם לסרס את התחנה, לצמצם תקציב, לשנות לו"ז התוכניות ואז לתת לתחנה לדמם בעצמה.13:39 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
למנות את ברדוגו למפקד התחנה ואז הם יבקשו לסגור13:01 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
לסגור על פלומבה עוד היום12:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר