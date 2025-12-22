דקות ספורות לאחר האישור בממשלה על סגירת גלי צה"ל, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד ההחלטה: "מוביל לפגיעה קשה בחופש הביטוי ובאינטרס הציבור"

התנועה טוענת שהממשלה לא יכולה להחליט על סגירת גלי צה"ל בגלל שהכנסת הכירה בקיו שלה ועיגנה אותו בחקיקה ייעודית ומפורטת בנוסף הם טוענים כי סגירת התחנה מחייבת חקיקה ראשית וכי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי.

בעתירה נטען בנוסף כי כי ההחלטה על סגירת גל"צ התקבלה תוך שקילת שיקולים זרים, ביניהם הטבה כלכלית לבעלי גופי תקשורת מקורבים לממשלה, וניסיון לפגוע בכלי תקשורת הנתפסים כביקורתיים כלפי הממשלה.

עו"ד אורי הס: "פגיעה ממשית ובלתי מידתית בחופש הביטוי ובעיתונות החופשית"

עו"ד אורי הס, מנהל האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון מסר: "סגירת תחנת גלי צה״ל תגרום לפגיעה ממשית ובלתי מידתית

בחופש הביטוי ובעיתונות החופשית, ותסב נזק משמעותי לשוק התקשורת בישראל. החלטה שכזאת מחייבת את אישור הכנסת, ואינה יכולה להתקבל על דעת הממשלה בלבד".

"מעבר לכך, ניסיונותיה של הממשלה לקעקע את כל היסודות הדמוקרטים של המדינה, ובכללם גם התקשורת החופשית חייבים להעצר באופן מיידי. נעמוד כחומה בצורה מול ניסיונות הפגיעה בדמוקרטיה, ונשמור על המדינה מפני הישנות טעויות העבר", אמר הס.

מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי במהלך הדיון על סגירת גלי צה"ל: "לא ייתכן שהייעוץ המשפטי תמיד נגד. זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת, למרות שיש חוות דעת של ייעוץ משפטי קודם שתומכת בסגירת גלי צה"ל. מה השתנה? רק הממשלה".