דקות ספורות לאחר האישור בממשלה על סגירת גלי צה"ל, התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (שני) לבג"ץ נגד ההחלטה: "מוביל לפגיעה קשה בחופש הביטוי והעיתונות ובאינטרס הציבור".
התנועה טוענת שהממשלה לא יכולה להחליט על סגירת גלי צה"ל בגלל שהכנסת הכירה בקיו שלה ועיגנה אותו בחקיקה ייעודית ומפורטת בנוסף הם טוענים כי סגירת התחנה מחייבת חקיקה ראשית וכי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי.
בעתירה נטען בנוסף כי כי ההחלטה על סגירת גל"צ התקבלה תוך שקילת שיקולים זרים, ביניהם הטבה כלכלית לבעלי גופי תקשורת מקורבים לממשלה, וניסיון לפגוע בכלי תקשורת הנתפסים כביקורתיים כלפי הממשלה.
עו"ד אורי הס: "פגיעה ממשית ובלתי מידתית בחופש הביטוי ובעיתונות החופשית"
עו"ד אורי הס, מנהל האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון מסר: "סגירת תחנת גלי צה״ל תגרום לפגיעה ממשית ובלתי מידתית
בחופש הביטוי ובעיתונות החופשית, ותסב נזק משמעותי לשוק התקשורת בישראל. החלטה שכזאת מחייבת את אישור הכנסת, ואינה יכולה להתקבל על דעת הממשלה בלבד".
"מעבר לכך, ניסיונותיה של הממשלה לקעקע את כל היסודות הדמוקרטים של המדינה, ובכללם גם התקשורת החופשית חייבים להעצר באופן מיידי. נעמוד כחומה בצורה מול ניסיונות הפגיעה בדמוקרטיה, ונשמור על המדינה מפני הישנות טעויות העבר", אמר הס.
מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי במהלך הדיון על סגירת גלי צה"ל: "לא ייתכן שהייעוץ המשפטי תמיד נגד. זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת, למרות שיש חוות דעת של ייעוץ משפטי קודם שתומכת בסגירת גלי צה"ל. מה השתנה? רק הממשלה".
מה דעתך בנושא?
16 תגובות
2 דיונים
מוטי הקרייתי
תחנה שידור צבאית הן קיימות האחת בקוריאה הצפונית. והשנייה במדינת ישראל.13:47 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ראש ממשלה רקוב עם עדת כלבים זבי חוטם יש רק בישראל ... אפילו לא בצפון קוריאה ...
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
הדג מסריח מהראש והבגידה מלמעלה ...15:09 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברק
בתגובה ל: ראש ממשלה רקוב עם עדת כלבים זבי חוטם יש רק בישראל ... אפילו לא בצפון קוריאה ...
ראש הממשלה זה אלעד שרגא שעובד עם הבגץ לבטל החלטות ממשלה.00:41 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
אוי אוי אוי06:23 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
קטאריהו לא אוהב שהיועמ"שית תמיד נגד עבירה על החוק ורמיסת הדמוקרטיה. ישר כוח ליועמ"שית !!!!14:11 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
"לא חיכו דקה" או חיכו "דקות ספורות" ? תחליטו! מי בכלל סופר דקות? איזה פתאטיים.14:08 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
מעניין מתי יעתרו לשפגץ על עצם קיום מדינת ישראל13:59 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרועצת
מעניין מתי יעתרו לשפגץ על עצם קיום מדינת ישראל13:58 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אירית
לא חיכו דקה, וטוב שכך, ממשלת ההרס וחורבן משמידה כל חלקה טובה15:42 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
David
בתגובה ל: אירית
אירית את כל כך מפגרת01:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Bvhi
ממשלה דורסנית, הורסת כל דבר שנבנה בעשרות שנות המדינה. הם יודעים רק להרוס . לכן העם יהרוס אותם וישלח אותם לאופוזיציה להרבה שנים . גלי צה״ל אהובת העם . התחנה...
ממשלה דורסנית, הורסת כל דבר שנבנה בעשרות שנות המדינה. הם יודעים רק להרוס . לכן העם יהרוס אותם וישלח אותם לאופוזיציה להרבה שנים . גלי צה״ל אהובת העם . התחנה הכי פופולרית . ולכן הם מקנאים בתחנה.המשך 15:28 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סוקרטס נשוי לקסנטיפה
אם אהרן ברק לא היה מסיר את חובת locus standi, התנועה נגד איכות השלטון יכלה רק לחרוק שיניים בתסכול ולחכות ליום בו ממשלת עבאס-בנט-לפיד השניה תפעיל מחדש את גלי מר"צ.01:46 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לפיד
אין על בנט עשה שלום ברוסיה עם הערבים לא הולך לו.00:45 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמען
היה צפוי שהגינגי המשועמם יגיש עתירה יש רקוב מהקצה הרקוב של המדינה אפס כלומניק22:08 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר