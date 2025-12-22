מזג אוויר הנוח מגיע לסיומו וכבר ממחר תורגש התקררות. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש להצפות.
יום שלישי: מעונן חלקית. במהלך הבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. צפויות סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ. משעות הצהריים קיים חשש להצפות מקומיות בעיקר במישור החוף הצפוני. תחול ירידה בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובשומרון.
יום שישי: מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
