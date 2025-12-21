מכבי תל אביב איבדה נקודות בפעם השלישית ברציפות לא הצליחה לנצל את ההפסד של הפועל באר שבע, ויכולה למצוא את עצמה מחר מתרחקת מהמקום השני

אחרי ההפסד של הפועל באר שבע מכבי תל אביב התארחו אצל מכבי נתניה בידיעה שהם חייבים ניצחון כדי לחזור למירוץ. אך האלופה שוב איבדה נקודות, עם שוויון 1:1, והיא עם נצחון אחד בתשעה המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הם עם 29 נקודות, מרחק שש נקודות מהמקום הראשון.

דור פרץ העלה את האלופה ליתרון בדקה ה-14, אך עוז בילו השווה ארבע דקות לאחר מכן. מוחמד עלי קמארה הורחק על סף המחצית בכרטיס צהוב שני והשאיר את הצהובים בעשרה שחקנים.

עוד באותו נושא הפועל באר שבע התרסקה עם 3:0 מול טבריה

מחר מכבי חיפה תארח את בית"ר ירושלים, אם הירוקים ינצחו, הם יחזרו למקום הרביעי, מרחק של חמש נקודות מבית"ר השנייה, ועשר מב"ש הראשונה.

אם הירושלמים ינצחו עם יצמצו את הפער מהפועל באר שבע לשתי נקודות בלבד, וירחיבו את הפער מהצהובים לארבע נקודות. בשבוע שעבר הצהובים אמנם השוו בדקה ה-97 אך איבדו נקודות בבית מול העולה החדשה הפועל פתח תקווה. ברצף המשחקים הקשה יש תבוסות 1:4 לשטוטגרט, 0:6 לליון, וגולת הכותרת ה-2:6 לבית"ר ירושלים. מכבי ת"א גם הפסידו להפועל באר שבע, ואסטון וילה וסיימו בתיקו עם מ.ס אשדוד.

אמש מוליכת הטבלה הפועל באר שבע התרסקה הערב בתבוסה 3:0 לעירוני טבריה מהמקום ה-11. באר שבע אמנם הייתה חסרה את הכוכב שלה קנגווה שיצא לאליפות אפריקה, אבל נראתה רע מול הקבוצה מהצפון. אחרי מחצית מאופסת, קלטינס העלה את הכחולים-לבנים ליתרון ודיופ מבאר שבע יצא בכרטיס אדום. 4 דקות אחרי כן פיטר מייקל הכפיל את התוצאה וסבמיניה קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-80. זה היה ההפסד השני העונה של הפועל באר שבע.