מוליכת הטבלה הפועל באר שבע התרסקה הערב (ש') בתבוסה 3:0 לעירוני טבריה מהמקום ה-11.
באר שבע אמנם הייתה חסרה את הכוכב שלה קנגווה שיצא לאליפות אפריקה, אבל נראתה רע מול הקבוצה מהצפון.
אחרי מחצית מאופסת, קלטינס העלה את הכחולים-לבנים ליתרון ודיופ מבאר שבע יצא בכרטיס אדום. 4 דקות אחרי כן פיטר מייקל הכפיל את התוצאה וסבמיניה קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-80.
זהו ההפסד השני העונה של הפועל באר שבע, והפער בינה לבין בית"ר ירושלים במקום השני נותר על 5 נקודות ומול מכבי תל אביב שבמקום השלישי -7 נקודות.
בית"ר תפגוש את מכבי חיפה שבמקום החמישי המשתפרת ביום שני ואילו מכבי ת"א שנמצאת בתקופה רעה תפגוש את נתניה שבמקום השישי.
במשחקים נוספים: בני סכנין ניצחה 3:0 את מ.ס. אשדוד, הפועל פ"ת הביסה 4:1 את עירוני קרית שמונה והפועל תל אביב ניצחה 3:1 את נועלת הטבלה בני ריינה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים