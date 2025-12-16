אחרי שבג"צ התיר לפרסם את המסמך הסודי של שלושת ראשי השב"כ לשעבר נגד דוד זיני, השר דיכטר הגיב: "אין בו דבר וחצי דבר מקצועי. ח׳ארטה אמיתית"

אחרי שבג"צ התיר לפרסם את המסמך הסודי של שלושת ראשי השב"כ לשעבר נגד ראש השב"כ הנוכחי האלוף במיל' דוד זיני השר אבי דיכטר תוקף: "הוא פשוט מבייש את כותביו. אין בו דבר וחצי דבר מקצועי. ח׳ארטה אמיתית".

ההודעה המלאה: "קראתי ולא האמנתי שזו העתירה של שלושה ראשי שב״כ כנגד מינויו של אלוף מיל. דוד זיני לראש השב״כ המכהן כבר מזה יותר מחודשיים. קראתי את המסמך "היעני סודי" שהגשתם והבנתי למה בקשתם שיהיה חסוי. הוא פשוט מבייש את כותביו. אין בו דבר וחצי דבר מקצועי. כל כולו מארג של אמירות פוליטיות".

"שני ראשי השב״כ שבאו מתוך הארגון, שכל עיסוקם היה חשאי, חשבו שגם הפוליטיקה היא חשאית. אבל הופתעתי מעמי איילון, שר לשעבר וח״כ לשעבר וגם גיבור ישראל בעל עיטור הגבורה, לא ציפיתי שיפול בפח כמו השניים האחרים. עמי שהגיע לשב״כ כאלוף שפרש אחרי שפיקד על חיל הים, הגיע עם אותם כישורים לתפקיד ראש שב״כ שיש לדוד זיני".

דיכטר תוקף: "תנו לזיני לעבוד בשקט"

"העתירה הזו היא ח׳ארטה אמיתית ולמגישיה צריך לומר אל תח׳רטטו אותנו. תנו לזיני לעבוד בשקט. זו עתירה שהשומר בבית המשפט העליון מבין שצריך לדחותה במחסום, לא על הסף של בג״צ… המשך זיני במלאכת הקודש שאתה עושה עם אנשי השב״כ בימים האלה ובזמן הזה".

כזכור מוקדם יותר בהמשך לעתירה שדרשה לחשוף את המסמך של ראשי השב"כ לשעבר בו הם מסבירים מדוע אין למנות את דוד זיני לראשות השב"כ – בג"ץ חשף היום את המכתב "הסודי" עם אותם הטיעונים. על המסמך הוטל חיסיון שהפך בהמשך לצו איסור פרסום. כעת, נחשף תוכן המכתב שכפי שכבר פורסם בעבר, כולל דעה אישית ואוסף לינקים לכתבות מווינט ומהארץ.

נזכיר כי שלושה ראשי שב"כ לשעבר – נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, טענו שזיני לא עומד בתנאי הכשירות למינוי. בנוסף, 260 עובדי שב"כ טענו כי אם מינויו יצא לפועל הם יתפטרו.