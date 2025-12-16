אחרי שבג"צ התיר לפרסם את המסמך הסודי של שלושת ראשי השב"כ לשעבר נגד ראש השב"כ הנוכחי האלוף במיל' דוד זיני השר אבי דיכטר תוקף: "הוא פשוט מבייש את כותביו. אין בו דבר וחצי דבר מקצועי. ח׳ארטה אמיתית".
ההודעה המלאה: "קראתי ולא האמנתי שזו העתירה של שלושה ראשי שב״כ כנגד מינויו של אלוף מיל. דוד זיני לראש השב״כ המכהן כבר מזה יותר מחודשיים. קראתי את המסמך "היעני סודי" שהגשתם והבנתי למה בקשתם שיהיה חסוי. הוא פשוט מבייש את כותביו. אין בו דבר וחצי דבר מקצועי. כל כולו מארג של אמירות פוליטיות".
"שני ראשי השב״כ שבאו מתוך הארגון, שכל עיסוקם היה חשאי, חשבו שגם הפוליטיקה היא חשאית. אבל הופתעתי מעמי איילון, שר לשעבר וח״כ לשעבר וגם גיבור ישראל בעל עיטור הגבורה, לא ציפיתי שיפול בפח כמו השניים האחרים. עמי שהגיע לשב״כ כאלוף שפרש אחרי שפיקד על חיל הים, הגיע עם אותם כישורים לתפקיד ראש שב״כ שיש לדוד זיני".
דיכטר תוקף: "תנו לזיני לעבוד בשקט"
"העתירה הזו היא ח׳ארטה אמיתית ולמגישיה צריך לומר אל תח׳רטטו אותנו. תנו לזיני לעבוד בשקט. זו עתירה שהשומר בבית המשפט העליון מבין שצריך לדחותה במחסום, לא על הסף של בג״צ… המשך זיני במלאכת הקודש שאתה עושה עם אנשי השב״כ בימים האלה ובזמן הזה".
כזכור מוקדם יותר בהמשך לעתירה שדרשה לחשוף את המסמך של ראשי השב"כ לשעבר בו הם מסבירים מדוע אין למנות את דוד זיני לראשות השב"כ – בג"ץ חשף היום את המכתב "הסודי" עם אותם הטיעונים. על המסמך הוטל חיסיון שהפך בהמשך לצו איסור פרסום. כעת, נחשף תוכן המכתב שכפי שכבר פורסם בעבר, כולל דעה אישית ואוסף לינקים לכתבות מווינט ומהארץ.
נזכיר כי שלושה ראשי שב"כ לשעבר – נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, טענו שזיני לא עומד בתנאי הכשירות למינוי. בנוסף, 260 עובדי שב"כ טענו כי אם מינויו יצא לפועל הם יתפטרו.
לוחם שרות לשעבר
אוי דיכטר, אוי וגם אבוי, כראש השרות קיבלת אמוננו הבלתי מסוייג. קרה לך משהו והמשהו הזה הוא ממש לא טוב, בלשון המעטה.18:57 16.12.2025
זיוה
כמו שאר אנשי קפלן, מדובר בעיקר בקשישים שזקנתם מביישת את בחרותם.18:57 16.12.2025
תמר איזון
ברור שדיכטר השופר האיש אמ7נו של נתניהו לקקן כסא העיקר יפרגן לזיני איש אמון של נתניהו ממשלה רעה טובת הכסא הכיסאולוגיה חשובה יותר מטובת המדחנה את דיכטר היכרתי היכרנו...
ברור שדיכטר השופר האיש אמ7נו של נתניהו לקקן כסא העיקר יפרגן לזיני איש אמון של נתניהו ממשלה רעה טובת הכסא הכיסאולוגיה חשובה יותר מטובת המדחנה את דיכטר היכרתי היכרנו טוב ב3 שנים בובה על חוט של נתניהו מאמינה לראשי השבאכ לשעבר טובת המדינה לפני טובת המלךהמשך 19:01 16.12.2025
שירי מנתניה
איפה היה דיכטר בפרשת קטארגייט? לא שמעתי אותו מגן על ראש השב"כ או על השב"כ!!!!!! בחר לעמוד לצד הסוכנים הקטארים והשליט העליון, שהכניס אותם.18:54 16.12.2025
רוני
סרוגים למה נכשלה לכו לשמאל מי בכלצ מסתכל עליכם אתם עלובים בעיני כל פעם שאני שולח פוסלים אדאג להפיץ את זה19:10 16.12.2025
דניאל
הכל מקנאה וגזענות מדינה שיש בה קבוצת מיעוט של אנשים גזענים קטנים וממורמרים שישתו מים וישבו בשקט וכל היצוריםמשמפגינים בקפלן בעיקר המבוגרים לכו כבר לבית אבות אתם לא תדעו...
הכל מקנאה וגזענות מדינה שיש בה קבוצת מיעוט של אנשים גזענים קטנים וממורמרים שישתו מים וישבו בשקט וכל היצוריםמשמפגינים בקפלן בעיקר המבוגרים לכו כבר לבית אבות אתם לא תדעו לחזור לבית ערוצי התרעלה טרללו אותכם אסור לצפות בהם הכל מדאגההמשך 19:09 16.12.2025
תמר איזון
