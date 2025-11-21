ראש השב"כ דוד זיני הביע אמש (חמישי) את דעתו על חוק עונש המוות למחבלים, וטען כי שב"כ תומך בעונש מוות למחבלים וכי "כלי כזה מרתיע ביותר", כך דווח בחדשות 12. עוד הוא הוסיף כי מבחינת הארגון, העונש יתרום להרתעה – גם מול טענות שעלולות לעלות סביב חטיפות יהודים.
על פי הדיווח, אלו הציטוטים מתוך הקבינט. השר אמסלם פנה בשאלה לראש השב"כ זיני: "האם החוק יוסיף הרתעה?" ראש השב״כ זיני השיב לו: "כן. כלי כזה מרתיע ביותר. אני לא נכנס לשיקולים של מדיניות או משפט אבל מבחינתנו זה עונש שירתיע".
בנוסף, נציג הצבא התייחס לעמדת הרמטכ"ל: "לשיטת הרמטכ"ל אין מניעה לחוק עונש מוות למחבלים. זו עמדתנו והיא על דעת הרמטכ״ל. הצבא בעד להכניס שיקול דעת ושזה לא יהיה עונש חובה".
נזכיר כי החוק כולל את הסעיפים הבאים: החוק יחול רק על רצח יהודים, הוא יוטל ברוב רגיל, ללא שיקול דעת וללא יכולת לערער. גזר הדין יבוצע תוך 90 יום על ידי שירות בתי הסוהר באמצעות זריקת רעל. על פי ההצעה, עונש המוות יהיה חובה במקרים מסוימים, ולפי ד"ר עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תהיה בעיה חוקתית והוא עשוי להיפסל בבג"ץ.
זוהר
זוהר

מ 1967 ואילך עמדת השב"כ היתה נגד עונש מוות למחבלים . היו שנים רבות בהן לא היה אף יהודי בידי המחבלים וזו היתה העמדה. בהנתן העובדה שהמחבלים שיוצאים לפגועים נהרגים...
מ 1967 ואילך עמדת השב"כ היתה נגד עונש מוות למחבלים . היו שנים רבות בהן לא היה אף יהודי בידי המחבלים וזו היתה העמדה. בהנתן העובדה שהמחבלים שיוצאים לפגועים נהרגים בדרך כלל בעת ביצוע הפגוע ( קרוב ל 90 אחוז ) קשה להאמין שעונש מוות ירתיע. לדעתי זו טעות קשה שישראל תשלם עליה במחירים מדיניים מיותריםהמשך 11:28 21.11.2025
שירי מנתניה
שירי מנתניה

צריך לנסח את החוק, כך שיעבור בג"ץ, זה הכי חשוב. בכל מקרה השופטים לא צריכים לתת עונש מוות אלא מאסר בלבד. שב"ס יהיה הגוף שיממש את עונש המוות, לאחר אישור מהשב"כ, שר...
צריך לנסח את החוק, כך שיעבור בג"ץ, זה הכי חשוב. בכל מקרה השופטים לא צריכים לתת עונש מוות אלא מאסר בלבד. שב"ס יהיה הגוף שיממש את עונש המוות, לאחר אישור מהשב"כ, שר הביטחון ור"המ.המשך 11:25 21.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
