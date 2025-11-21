ראש השב"כ דוד זיני הביע אמש (חמישי) את דעתו על חוק עונש המוות למחבלים, וטען כי שב"כ תומך בעונש מוות למחבלים וכי "כלי כזה מרתיע ביותר", כך דווח בחדשות 12. עוד הוא הוסיף כי מבחינת הארגון, העונש יתרום להרתעה – גם מול טענות שעלולות לעלות סביב חטיפות יהודים.

על פי הדיווח, אלו הציטוטים מתוך הקבינט. השר אמסלם פנה בשאלה לראש השב"כ זיני: "האם החוק יוסיף הרתעה?" ראש השב״כ זיני השיב לו: "כן. כלי כזה מרתיע ביותר. אני לא נכנס לשיקולים של מדיניות או משפט אבל מבחינתנו זה עונש שירתיע".

בנוסף, נציג הצבא התייחס לעמדת הרמטכ"ל: "לשיטת הרמטכ"ל אין מניעה לחוק עונש מוות למחבלים. זו עמדתנו והיא על דעת הרמטכ״ל. הצבא בעד להכניס שיקול דעת ושזה לא יהיה עונש חובה".

נזכיר כי החוק כולל את הסעיפים הבאים: החוק יחול רק על רצח יהודים, הוא יוטל ברוב רגיל, ללא שיקול דעת וללא יכולת לערער. גזר הדין יבוצע תוך 90 יום על ידי שירות בתי הסוהר באמצעות זריקת רעל. על פי ההצעה, עונש המוות יהיה חובה במקרים מסוימים, ולפי ד"ר עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תהיה בעיה חוקתית והוא עשוי להיפסל בבג"ץ.

 