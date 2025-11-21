ראש השב"כ דוד זיני הביע אמש (חמישי) את דעתו על חוק עונש המוות למחבלים, וטען כי שב"כ תומך בעונש מוות למחבלים וכי "כלי כזה מרתיע ביותר", כך דווח בחדשות 12. עוד הוא הוסיף כי מבחינת הארגון, העונש יתרום להרתעה – גם מול טענות שעלולות לעלות סביב חטיפות יהודים.

על פי הדיווח, אלו הציטוטים מתוך הקבינט. השר אמסלם פנה בשאלה לראש השב"כ זיני: "האם החוק יוסיף הרתעה?" ראש השב״כ זיני השיב לו: "כן. כלי כזה מרתיע ביותר. אני לא נכנס לשיקולים של מדיניות או משפט אבל מבחינתנו זה עונש שירתיע".