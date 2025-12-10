התפתחות נוספת בפרשה בה נחקר ראש להב 433 מני בנימין: קצין ושני שוטרים נוספים – נחקרים באזהרה בפרשת עיריית נצרת

קצין בכיר ושני שוטרים נוספים נחקרים באזהרה בפרשת עיריית נצרת, כך דווח כעת (רביעי) בחדשות 13.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הסירה הבוקר את צו איסור הפרסום שהוצא בחקירתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין, וזאת בעקבות המעבר לחקירה גלויה של פרשת המעצרים בארגון הפשיעה בכרי ובעיריית נצרת.

לפי מה שהותר לפרסום: בנימין חשוד בהקשר זה כי פעל בניגוד עניינים, בין היתר בכך שהיה בקשר במהלך החקירה עם ראש העיר לשעבר, עימו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה לגורמים המוסמכים, ואף שיתף אותם במידע משטרתי. משהבין כי נאספו ראיות בעניינו, חשוד בנימין שפעל מול גורמי משטרה שונים בצפון על מנת שחומרי החקירה יועברו לטיפול יחידה אחרת המצויה אף היא תחתיו.

לפי הודעת מח"ש: "ניצב בנימין נחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה, והוא מצוי תחת תנאים מגבילים שקבעה מח"ש, לרבות איסור יצירת קשר עם גורמים המעורבים בפרשה. החקירה, המתנהלת על ידי צוות חשיפה במח"ש, נמשכת".

לאחר מכן, מני הוסיף את תגובתו לחקירה ואמר: "הקשר של ניצב בנימין עם ראש העיר לשעבר היה מקצועי וגלוי לכל, ואף נמשך על רקע מקצועי זה, כדי שלא לפגוע בחקירה הסמויה. כך, גם המפגשים שקיים ראש להב עם ראש העיר היו גלויים וידועים והשתתפו בהם קציני משטרה בכירים.

שיחות הטלפון עם ראש העיר לא הוסתרו מאיש וראש להב ידע כי ראש העיר מצוי בחקירה על כל המשתמע מכך. בנימין לא מסר מידע על החקירה והמידע שנאסף על ידי להב הוא שהוביל להדחת ראש העיר מתפקידו. הטענה כי קשר מקצועי גלוי וידוע מסוג זה יוצר ניגוד עניינים, מעלה מחשבות נוגות ביחס לחקירה המתנהלת.

בניגוד לנטען בדבר הניסיון להעביר את החקירה ליחידה תחתיו, ראש להב הוא שקבע לכתחילה מי ינהל את החקירה והעברת התיק נעשתה בין שתי יחידות כפופות לו, משיקולים מקצועיים. העובדה שמח״ש ממשיכה לטעון לחשדות בנושא, ובמיוחד הקישור הנטען לארגון פשיעה, היא מעשה שלא ייעשה – הפוגע לשווא בניצב בנימין ובאמון הציבור במערכת האכיפה.