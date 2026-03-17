סרטון לקטנטנים: מלמדים את ילדי הגן על יציאת מצרים

תכנית הילדים של סרוגים - "בשכונה של אביה" מתחילה להתכונן לפסח. אביה ומימי יצאו למסע בזמן אל ארץ מצרים, כדי לספר לקטנטנים את סיפור הגבורה, המכות והנס הגדול של פסח בצורה חווייתית ומלאת שמחה. צפו

״בשכונה של אביה״ מתחילה להכין את הילדים לחג פסח, עם כוכבת הילדים אביה הרנוי, אורחים וחברים.



יציאת מצרים לקטנטנים (אולפן סרוגים)

לקראת חג הפסח המתקרב, בתכנית הילדים האהובה "בשכונה של אביה", החליטו לקחת את הילדים למסע מיוחד אחורה בזמן. יאיא אביה ומימי מנגישים את סיפור יציאת מצרים לגיל הרך דרך דמיון, משחק ומשפטים שכל ילד יזכור לשולחן הסדר.

בפרק המיוחד, עוברות השתיים על תחנות המפתח בסיפור: מהפיכת בני ישראל לעבדים שבונים פירמידות, דרך לידתו של משה והצלחתו בתיבה על ידי בת פרעה, ועד למפגש המכונן בסנה הבוער.

"של נעליך מעל רגליך" – כך קרא אלוקים למשה מתוך הסנה, ושלח אותו למשימה הגדולה מכולן: להוציא את עם ישראל לחופשי. הילדים מוזמנים להצטרף למשה ואהרון בארמון פרעה, ולשמוע את הדרישה המהדהדת: "שלח את עמי!".

הכתבה מלווה בהמחשה של עשר המכות, מהפיכת המים לדם ועד למכת בכורות, שהובילה סוף סוף ליציאה החפוזה ממצרים - עם המצות על הגב. המסע מסתיים בנס קריעת ים סוף, כשבני ישראל עוברים ביבשה והנשים יוצאות בתופים ובמחולות.

זהו הסרטון הראשון בסדרה, חכו לשאר הסרטונים בימים הקרובים.

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; מורן וייל (מימי בארץ הסיפורים).

בימוי: אבי לודמיר.

הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.