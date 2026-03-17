ירי טילים למרכז: מספר זירות נפילה

מבצע שאגת הארי היום ה-18. האיראנים ממשיכים לשגר טילים לעבר ישראל והיעד הפעם הוא הצפון. אחרי כעשר דקות הודיע פיקוד העורף על סיום האירוע ללא שהטיל הגיע לישראל. במקביל מטח רקטות של חיזבאללה לעבר קו העימות

במקביל ירה חיזבאללה מטח רקטות לעבר קו העימות בגזרה המערבית. אזעקות באזור שלומי והסביבה.

12:30 ירי לעבר המרכז

חלפו 40 דקות ושוב ירי מאיראן לישראל. הפעם ההתרעות מכוונות לאזור המרכז - בקעה שומרון וגוש דן.

הפעם ירו האיראנים ראש נפץ מתפזר. ישנם דיווחים על מספר אזורים בגוש דן שספגו נפילות של פצצות קטנות. אין דיווח על נפגעים.