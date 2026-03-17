בצה"ל מעריכים: לחיזבאללה נותרו עוד 15 אלף רקטות

עם כניסתה של אוגדה 36 למערכה, צה"ל מעמיק את האחיזה בכ-20 מרחבים שונים בלבנון במטרה לנטרל את איום הירי ישיר המסלול על יישובי הצפון • בצה"ל מעריכים: לחיזבאללה נותרו כ-15 אלף רקטות בלבד, רובן לטווח קצר

הבוקר (שלישי), עם כניסתם של כוחות אוגדה 36 לעומק שטח לבנון, משתנה המציאות הביטחונית שהייתה נהוגה במרחב ב-16 החודשים האחרונים.

צה"ל פועל כעת בכ-20 מרחבים שונים בדרום המדינה במסגרת מערכת 'אגרוף הברזל', כששלוש אוגדות וצוותי הקרב החטיבתיים שלהן פועלים במגמה להגן על יישובי הצפון,

הערכת מצב: 15 אלף רקטות נותרו לחיזבאללה

ההכנות לפעולה זו נמשכו זמן רב. לצבא ולגורמי המודיעין היה ברור שברגע שישראל תתקוף בלבנון, ובמיוחד תחסל את המנהיג העליון האיראני, חיזבאללה ייכנס לתמונה.

על פי ההערכות, חלה שחיקה משמעותית ביכולות הארגון:

מערך הרקטות: מתוך כ-150 אלף טילים שהיו בידי הארגון בפרוץ 'חיצי הצפון', נותרו כיום כ-15 אלף טילים ורקטות בלבד, רובם קצרי טווח.

אבדות בנפש: מתחילת המערכה חוסלו למעלה מ-400 מחבלים, בהם כ-115 מכוח רדואן שחזרו לפעול בדרום.

תשתיות: הושמדו מאות משגרים ואמצעי לחימה רבים.



פריסת הכוחות והשפעת הלחץ על איראן

שינוע של למעלה ממיליון לבנונים מדרום לבנון, מהבקעא ומהדאחייה, מאפשר כעת לצה"ל פעילות ממוקדת מהאוויר, מהיבשה ומהים. שלוש אוגדות פועלות כעת במרחב:

אוגדה 91: פועלת בעיקר במזרח הגזרה. אוגדה 36: במרכז. אוגדה 146: פועלת בגזרה המערבית.

בימים הקרובים צפויים הכוחות באזור לתגבר את מערך ההגנה ההתקפי. במערכת הביטחון מקווים להוריד בשלב הראשון את כמות הירי ישיר המסלול לעבר יישובי הצפון (מגמה שכבר באה לידי ביטוי בירידה בכמות השיגורים), ובהמשך לבצע פעולות התקפיות נוספות בשטח לצד הפעילות העצימה באיראן.

גורמים במערכת הביטחון מדגישים את הקשר הישיר בין הגזרות: "כל טיל שיורד על אדמת איראן - ההדף שלו נשמע היטב אצל חיזבאללה". המשך המערכה באיראן נחשב לחיוני להשפעה על המתרחש בלבנון.