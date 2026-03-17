מתרחב התמרון בלבנון: כוחות אוגדה 36 הצטרפו לפעילות הקרקעית

לאחר תקיפות מקדימות של חיל האוויר והארטילריה, החלו כוחות האוגדה בפעילות ממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון. המטרה: העמקת רצועת ההגנה והסרת איומים על יישובי הצפון

צה"ל מעלה הילוך במערכה בצפון: כוחות אוגדה 36 הצטרפו בימים האחרונים להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת של צה"ל בדרום לבנון. המהלך נועד להעמיק את מרחב ההגנה הקדמי ולבסס שכבת ביטחון נוספת עבור תושבי הצפון, תוך השמדת תשתיות טרור במרחבים חדשים.

הפעילות של אוגדה 36 מתבצעת במקביל למאמצי אוגדה 91 הפועלת בגזרה. כניסת הכוחות ליעדים החדשים מגיעה בהמשך למשימותיה הקודמות של האוגדה בדרום לבנון, כחלק מהאסטרטגיה הכוללת להסרת איום הפלישה והירי מהכפרים הסמוכים לגבול.





תקיפות מקדימות מהאוויר ומהיבשה

בטרם כניסת הלוחמים לשטח, בוצע ריכוז מאמץ של אש לריכוך היעדים. מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר, לצד יחידות הארטילריה, תקפו עשרות מטרות טרור של חיזבאללה במרחב הפעילות. התקיפות כוונו נגד מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים צבאיים ששימשו את הארגון.





תיעוד מהיערכות כוחות אוגדה 36 ללבנון צילום: צילום: דובר צה

בצה"ל מדגישים כי הפעילות תימשך ככל שיידרש כדי לפגוע ביכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה, שבחר להצטרף למערכה בשליחות איראן. "צה"ל פועל בנחישות ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל," נמסר בהודעת הצבא.





נכון לשעה זו, הכוחות ממשיכים בסריקות ובטיהור המרחב, תוך היתקלויות מול חוליות טרור ונטרול תשתיות תת-קרקעיות שנחשפו במהלך התמרון.