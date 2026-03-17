אחרי חיסולי הבכירים: מוג'תבא חמינאי דורש לגבות מחיר

לאחר שישראל הודיעה רשמית על גל חיסולים נוסף של בכירי המשטר בטהראן, גורמים רשמיים באיראן מדווחים כי מוג'תבא חמינאי הורה להמשיך את המערכה ו'לגבות מחיר', זו כמובן בזמן שלא נראה כלל מאז מינויו

על פי הדיווח של שורה של גופי תקשורת, ביניהם גם מקורות איראניים, השליט העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה להמשיך בלחימה, וקבע כי לא יבוצע בשלב זה דיון על הפסקת אש. הדיווח לא מתייחס למצבו הלא ברור של חמינאי הבן, שעד עכשיו לא נראה כלל בציבור ולא ברור האם הינו בין החיים כלל.

משרד החוץ האיראני טוען כי שתי הצעות שהועברו לאחרונה על ידי מדינות צד שלישי, בניסיון לפתוח במגעים שיביאו לסיום הסכסכוך, נדחו על ידי חמינאי הבן, שקבע כי יש להמשיך בלחימה "עד להשגת התנאים הראויים".

על פי שר החוץ עראקצ'י, חמינאי סבור כי "המצב עוד לא הבשיל למשא ומתן" וכי "יש ללמד את האויב לקח קשה".

כמובן שדברים אלה, מגיעים, עדיין ללא שום הוכחה על מצבו של חמינאי, אשר על פי רוב הדיווחים ייתכן ונמצא בקומה, או לכל הפחות פצוע באופן קשה ופניו לא נראו כלל מאז תחילת המלחמה וביתר שאת לא מאז שמונה אל האייתולה.