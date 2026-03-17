טוב ליהודים: אנטישמים מתחרטים על הבחירה בטראמפ

מאז נבחר טראמפ לכהונתו השניה, על רקע המלחמה בעזה ועלייה כללית בשנאה ברשת, יותר ויותר קולות אנטישמיים צצו בקצוות המפלגה הרפובליקנית. דמויות כמו טאקר קרלסון, ניק פואנטז ושמות רבים נוספים עלו לכותרות לא פעם בעקבות שילוב של תמיכה בנשיא במקביל לשנאת יהודים בוטה.

כעת, עם המערכה באיראן, נראה כי גם החליט טראמפ לצאת למערכה בתוך המפלגה של עצמו ולהכריע את האגף האנטישמי המתנדנד, בתגובה לכך ולמלחמה באיראן, אנטישמים רבים מודיעים על חרטה בעקבות ההצבעה והתמיכה בטראמפ.

לא מה שטוב לאמריקה, הוא מה שקובע במעגלים האלה, אלא מה שרע לישראל. דמויות כמו טאקר קרלסון, שדרן חדשות בעברו וכיום משפיען רשת אנטישמי מוביל, יצא בתוקף נגד המלחמה לאחר שקבע כי היא משרתת את האינטרסים של ישראל, והסביר כי "האינטרסים שלנו ושל ישראל לעולם לא יכולים להיות מתואמים" ותיאר את המלחמה כ-"כדבר מגעיל ושטני" והודיע כי כל כך נמאס לו מהתמיכה הרפובליקנית בישראל שהוא שוקל לרוץ לנשיאות בעצמו.

במקביל, ניק פואנטז, הדמות שהפכה להיות הקול המוביל של האנטישמיות בדור הצעיר בארצות הברית, גם הוא מתנער לחלוטין מטראמפ ואף נזף בשותפיו הפוליטיים והודיע: "חשבתם שיש לכם השפעה על טראמפ, חשבתם שאפשר לשנות איתו משהו, רק ליהודים יש גישה אליו" טען פואנטז, ותקף את טראמפ גם על כך שבתו התגיירה.

באותו זמן, פתח הנשיא טראמפ במתקפה על שורת גורמי ימין אנטישמי, ביניהם טאקר קרלסון בעצמו, והודיע כי לא מדובר באנשי המחנה שלו, וכי אין להם קשר אידיאולוגי אליו. בקשר לנתניהו וישראל הסביר "יש לנו מערכת יחסים יוצאת דופן" ותקף משפיענים אנטישמיים שיצאו כנגד יהודים רפובליקניים.