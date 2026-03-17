הפעילות בצפון: צה"ל מחסל לחיזבאללה מאגרי נשק ורקטות

תשתית תת קרקעית לאחסון מצבור אמצעי לחימה הותקפה בלבנון . צה"ל ממשיך בפעילות לפגיעה בתשתיות ארגון הטרור חיזבאללה ואמש (שני) תקף תשתית תת קרקעית בה אוחסנו אמצעי לחימה, טילי שיוט ומאות רקטות.

המסתור אותר אמש במרחב כפרא שבדרום לבנון, בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון ובכך הצליחו לוחמי צה"ל להביא לשמדתו. מתחילת השבוע, הותקפו מפקדות ותשתיות טרור בביירות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה על מנת לקדם ולהוציא לפועל פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כמו כן, הותקפו תשתיות טרור נוספות בדרום לבנון במסגרת משימת ההגנה של אוגדה 91.

דובר צה"ל

אמש פורסם כי כוחות אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון לצורך תגבור ההתקפה וההגנה על יישובי הצפון על מנת להסיר את האיומים הנשקפים להם. בכניסתם מתאפשרת שכבת ביטחון נוספת לתושבים על קו העימות.

כמו כן אמש הגיע ראש המטה הכללי, אייל זמיר שקיים הערכת מצב עם פיקוד צפון. במסגרת ביקורו הוא אישר תוכניות מבצעיות ואמר כי "איראן היא הזירה הראשית, החלשת המשטר ויכולותיו יחלישו את הציר הרדיקלי כולו ובתוך כך את ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הסביר כי הפגיעה בבסיס האיראני משפיעה ישירות על יכולות המימון והחימוש של שלוחותיו.

מצה"ל נמסר כי הוא צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.