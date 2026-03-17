היום ה-18 למלחמה: ביטוח לאומי בעדכון חשוב

היום ה-18 למלחמה באיראן: ביטוח לאומי מפרסם הבוקר עדכון חשוב על השפעות המלחמה עד כה

הביטוח הלאומי מפרסם היום (שלישי) נתונים ראשוניים המצביעים על השפעות מלחמת 'שאגת הארי' על שוק העבודה הישראלי. מהנתונים עולה תמונה מדאיגה של פגיעה תעסוקתית, כאשר נשים מהוות את מרבית המגישים של הבקשות לדמי אבטלה ויציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) מאז פרוץ המערכה.

הפער המגדרי בנתוני האבטלה

מתחילת חודש מרץ הוגשו לביטוח הלאומי 8,449 בקשות חדשות לדמי אבטלה מאזרחים שהפסקת עבודתם החלה במהלך החודש האחרון. מתוך כלל הפונים, 57% הן נשים (4,799 פונות) לעומת 43% גברים (3,650 פונים).

בגזרת היציאה הכפויה לחל"ת, הפער הופך לבולט אף יותר: מתוך 953 אזרחים שהוצאו לחל"ת, 72% הן נשים (689 נשים לעומת 264 גברים). בביטוח הלאומי מבקשים להדגיש כי למרות הודעת שר האוצר, מתווה החל"ת המותאם למלחמה טרם סוכם סופית וטרם עבר את הליכי החקיקה בכנסת, ועל כן לא ניתן ליישמו בשלב זה.

פגיעה בתא המשפחתי: אימהות במוקד

הנתונים משקפים פגיעה ישירה בתאים המשפחתיים:

הורים לילדים: למעלה מ-3,800 מהתובעים הם הורים לילדים מתחת לגיל 18, כאשר רובן המוחלט (2,226) הן אימהות.

מצב משפחתי: מרבית המגישים הם נשואים (4,355), כאשר גם כאן חלקן של הנשים גבוה משמעותית.

התפלגות גיאוגרפית: מחוז המרכז מוביל במספר הבקשות החדשות (1,978), אחריו מחוז תל אביב (1,659) ומחוז הצפון (1,481). בירושלים הוגשו 646 תביעות חדשות מתחילת החודש.

בנוסף, הוגשו 1,887 בקשות להבטחת הכנסה, אך מאחר שגמלה זו מוגדרת כמשפחתית, לא ניתן לפלח אותה מגדרית בשלב זה.

"פסע מחג הפסח"

מהביטוח הלאומי נמסר כי הארגון עוקב מקרוב אחר השינויים בשוק העבודה ופועל למיצוי זכויות הנפגעים: "נדגיש כי יישום מתווה החל"ת מותנה בסיום הליכי החקיקה בכנסת. רק עם אישורו הסופי ניתן יהיה לקדם את הפיתוחים המחשוביים ולהצליב נתונים מול המעסיקים. אין ספק שהקושי והרגישות התעסוקתית מורגשת, ובוודאי כשאנו נמצאים פסע מחג הפסח".