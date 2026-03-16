ביטוח לאומי בהודעה משמחת: זה המענק שייכנס מחר ישר לחשבון

ביטוח לאומי פרסם הודעה ובה פירוט התשלומים שייכנסו בימים הקרובים ישירות לחשבון הבנק שלכם. כל הפרטים

החל ממחר בבוקר (שלישי, 17.3), יפקיד הביטוח הלאומי את קצבאות הילדים ותשלומי "חיסכון לכל ילד" בחשבונות הבנק של הזכאים.

כזכור, המהלך עליו הוכרז בשבוע שעבר נועד להקל על משקי הבית לקראת חג הפסח וחג עיד אל-פיטר החלים החודש. המטרה היא לאפשר למשפחות להיערך להוצאות החג המרובות מבעוד מועד, תוך הבטחה שהסיוע הכלכלי יגיע לחשבונות מוקדם מהרגיל – כבר ב-17 בחודש במקום במועד הקבוע ב-20.

לוח התשלומים המלא

בנוסף לקצבאות הילדים שייכנסו מחר, גם הקצבאות ארוכות הטווח והקצבאות התומכות יוקדמו באופן משמעותי בהמשך החודש.

תשלומי אזרחים ותיקים, שאירים, נפגעי עבודה, מזונות, נכות, ניידות, סיעוד ואסירי ציון ישולמו בתאריך 26.3, במקום ב-29 במרץ כפי שקורה בדרך כלל.

בביטוח הלאומי מדגישים כי הקדמת התשלומים היא חלק מהמאמץ להבטיח ביטחון סוציאלי ולסייע לציבור בתקופה העמוסה של ערב החגים.