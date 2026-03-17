סולברג נגד נתניהו: "היועמ"שית עומדת בכל תנאי הסף"

השופט נעם סולברג דוחה את טענות נתניהו נגד מינוי עו"ד יפעת סימינובסקי ליועמ"שית ועדת הבחירות המרכזית. הוא קובע כי הטענות אינן מבוססות עובדתית וכי המועמדת עומדת בכל תנאי הסף "ככתבם וכלשונם"

המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (שלישי) באופן נחרץ את פנייתו של עו"ד אילן בומבך שדרש בשם ראש הממשלה לבטל את מינויה של עו"ד יפעת סימינובסקי לתפקיד היועצת המשפטית של הוועדה.



במכתב תשובה חריף שנשלח היום, הבהיר סולברג כי טענותיו של בומבך, לפיהן הזוכה אינה עומדת בתנאי הסף וכי הרכב ועדת הבוחנים אינו חוקי, אינן מבוססות בדין או בעובדה ונטענו "בעלמא". השופט הדגיש כי עמידתה של סימינובסקי בתנאי המכרז נבדקה בקפידה יתרה על ידי אגף המנהל ומשאבי האנוש, וכי הוא עצמו עיין במסמכים ומצא שהיא ממלאת אחר כל הדרישות ואף מעבר לכך.



סולברג פירט כי עו"ד סימינובסקי עברה בהצלחה רבה בחינות מקצועיות ואישיות, וכי ועדת הבוחנים התרשמה עמוקות מכישוריה ובחרה בה לתפקיד פה אחד.



בתגובה לערעור על חוקיות הרכב הוועדה, הסביר השופט כי היא הורכבה בהתאמה מלאה לכללים וכללה דמויות בכירות ומנוסות, בהן מנכ"לית הוועדה אורלי עדס המכהנת בתפקידה כ-16 שנים, היועצת המשפטית לכנסת, והשופט בדימוס ניל הנדל שכיהן בעבר כיו"ר ועדת הבחירות. לדבריו, הרכב זה הבטיח ראייה נרחבת ובחירה מקצועית של המועמד המתאים ביותר למשרה הרגישה.

לצד דחיית הטענות לגופו של עניין, מתח השופט סולברג ביקורת פומבית על התנהלותו של עו"ד בומבך, שפנה לאמצעי התקשורת בטרם בירר את הנושא מול הוועדה. סולברג ציין כי ראוי ללמוד את התשתית העובדתית לאשורה לפני שמעלים טענות העלולות לפגוע בשמו של אדם, וחתם את דבריו בציטוט מספר משלי: "רִיבְךָ רִיב אֶת רֵעֶךָ, וְסוֹד אַחֵר אַל תְּגָל". לסיום הביע השופט אמון מלא בצוות המקצועי של הוועדה לקראת הבחירות לכנסת ה-26.