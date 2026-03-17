שיקלי נגד פאנליסט הפטריוטים: "הולך בדרכם של שוברים שתיקה"

שר התפוצות עמיחי שיקלי (הליכוד) פרסם היום (שלישי) ציוץ ברשת ה-X בו הוא יוצא נגד היוזמה של פאנליסט תוכנית הפטריוטים בערוץ 14, פרופסור משה כהן אליה, שפתח עצומה באינטרנט במטרה להפעיל לחץ על הממשל האמריקני ועל הנשיא טראמפ כדי שיטילו סנקציות על בג"ץ ועל היועמ"שית גלי בהרב מיארה.
לטענת השר שיקלי, הוא מסכים כי "הדמוקרטיה בישראל מעורערת ומאוימת על ידי שופטים ומשפטנים", וטוען כי הם "משתמשים במשטרה, ועד לא מזמן גם בשירות הביטחון הכללי, לצרכים פוליטיים כפי שראינו בתיקי נתניהו, בהתעמרות בארי רוזנפלד ובמקרים נוספים".
עם זאת, הוא אינו מסכים עם הפנייה לממשל טראמפ כדי לפתור בעיות אלו. לדבריו: "קודם כל, כי זה ערעור מסוכן מאין כמותו של ריבונות ישראל, והסיבה הזו לבדה מספיקה".
בנוסף, שיקלי טוען שהיוזמה הזו "מעבירה בסופו של דבר מסר של חולשה, ייאוש ואוזלת יד. על המחנה הלאומי להפיק לקחים מכישלון קידום הרפורמה המשפטית ולא לבקש שמישהו אחר יעשה את העבודה במקומו".
לבסוף מזהיר שיקלי: "אם נוותר על העיקרון הזה, אולי נרוויח בטווח הקצר הישג משמעותי, סנקציות על אנשים שבאמת ובתמים פגעו ופוגעים במדינת ישראל, אבל לטווח הבינוני והרחוק אנחנו מסכנים את הדבר הכי חשוב, את ריבונותנו: את היכולת שלנו להכריע את גורלנו בכוחות עצמנו".
