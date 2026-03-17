שיקלי נגד פאנליסט הפטריוטים: "הולך בדרכם של שוברים שתיקה"

השר שיקלי התייחס לעצומה של פאנליסט ערוץ 14 והזהיר: אנחנו מסכנים את הדבר הכי חשוב

שר התפוצות עמיחי שיקלי (הליכוד) פרסם היום (שלישי) ציוץ ברשת ה-X בו הוא יוצא נגד היוזמה של פאנליסט תוכנית הפטריוטים בערוץ 14, פרופסור משה כהן אליה, שפתח עצומה באינטרנט במטרה להפעיל לחץ על הממשל האמריקני ועל הנשיא טראמפ כדי שיטילו סנקציות על בג"ץ ועל היועמ"שית גלי בהרב מיארה.

לטענת השר שיקלי, הוא מסכים כי "הדמוקרטיה בישראל מעורערת ומאוימת על ידי שופטים ומשפטנים", וטוען כי הם "משתמשים במשטרה, ועד לא מזמן גם בשירות הביטחון הכללי, לצרכים פוליטיים כפי שראינו בתיקי נתניהו, בהתעמרות בארי רוזנפלד ובמקרים נוספים".

פרופסור משה כהן אליה הוא אדם שאני מאוד מעריך, ויש בינינו גם היכרות אישית וידידות איתנה. ודווקא מתוך המקום הזה חשוב לי להשמיע התנגדות נחרצת ליוזמה שלו לפנות לנשיא ארצות הברית להטיל סנקציות על יריבינו הפוליטיים במפלגת בג״ץ ובמפלגת מיארה.



האם הדמוקרטיה בישראל מעורערת ומאוימת על ידי… pic.twitter.com/oZFG3qyF1v — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) March 17, 2026

עם זאת, הוא אינו מסכים עם הפנייה לממשל טראמפ כדי לפתור בעיות אלו. לדבריו: "קודם כל, כי זה ערעור מסוכן מאין כמותו של ריבונות ישראל, והסיבה הזו לבדה מספיקה".

בנוסף, שיקלי טוען שהיוזמה הזו "מעבירה בסופו של דבר מסר של חולשה, ייאוש ואוזלת יד. על המחנה הלאומי להפיק לקחים מכישלון קידום הרפורמה המשפטית ולא לבקש שמישהו אחר יעשה את העבודה במקומו".

לבסוף מזהיר שיקלי: "אם נוותר על העיקרון הזה, אולי נרוויח בטווח הקצר הישג משמעותי, סנקציות על אנשים שבאמת ובתמים פגעו ופוגעים במדינת ישראל, אבל לטווח הבינוני והרחוק אנחנו מסכנים את הדבר הכי חשוב, את ריבונותנו: את היכולת שלנו להכריע את גורלנו בכוחות עצמנו".