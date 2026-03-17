ה-64: שוטרים איתרו קוף מוגן בביתו של תושב כפר קאסם

במסגרת פעילות של המשטרה אותר הקוף בביתו של תושב כפר קאסם כאשר הוא מוחזק בתנאים ירודים. מדובר בקוף ה-64 שאותר בארץ לאחר פרשת הברחת הקופים שהתרחשה לפני שנה

קוף מסוג גנון, (הנחשב לחיה מוגנת) נתפס אתמול (שני) בכפר קאסם. במסגרת פעילות של המשטרה נעצר אמש תושב העיר החשוד בסחר בחיות מוגנות זאת לאחר שהחזיק את הקוף בתנאים ירודים.

במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים לכפר, והגיעו אל ביתו של החשוד שם נמצא קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק בתוך כלוב. הקוף נלקח על ידי השוטרים והועבר הבוקר לטיפול רשות הטבע והגנים. הקוף יעבור הערכה וטרינרית ושיקום במקלט הקופים הישראלי.

החשוד בשנות ה-50 לחייו, תושב כפר קאסם, זומן להמשך חקירה ברשות הטבע והגנים. מייסדת מקלט הקופים, ד״ר תמר פרדמן, ציינה כי מדובר בקוף ה-64 במספר שהגיע אליהם זאת בעקבות הברחת קופים שהתרחשה לפני כשנה.

מטעם רשות הטבע והגנים נמסר כי החזקה של חיות בר הינה אסורה. חיות בר המוחזקות באופן פרטי, לרוב ללא תנאים נאותים מהווה פגיעה ועבירה על חוקי צער בעלי חיים. במידה ונתקלתם בקוף בטבע או מוחזק בידיים פרטיות, יש לצלצל למוקד רשות הטבע והגנים במספר 3639* או למוקד הווטרינרי העירוני במקום מגוריכם. אין לנסות להתקרב אל הקוף או לפתותו עם אוכל. יש לחכות בקרבת מקום בקשר עין עם החיה עד הגעת צוותי המקצוע.

לדברי ד״ר תמר פרדמן, מנכ״לית ומייסדת מקלט הקופים הישראלי: ״זהו הקוף ה-64 שיגיע אלינו למקלט בעקבות פרשת ההברחה שנחשפה בשנה שעברה. הקופים מגיעים במצב פיזי ונפשי קשה, לאחר שהוחזקו בתנאים ירודים ושימשו ״כאביזרים״ בסרטונים ברשת. אנחנו קוראים לציבור לא לשתף סרטונים כאלה, לא לתת להם חשיפה, ולדווח על מקרים דומים כדי שנוכל להגיע לקופים המוברחים״.