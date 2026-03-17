בן גביר: "אם זה היה קורה לאישה ערבייה הייתם משתוללים!"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר פרסם היום (שלישי) גינוי לסרטון שהפיץ פעיל השמאל מועמד מפלגת "הדמוקרטים" נאור נרקיס, שבו נעשה שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית כדי להשפיל ולהחפיץ חברות כנסת ושרות דתיות באמצעות הסרת כיסויי הראש שלהן.

השר כתב ברשת ה-X כי "מדובר במעשה חמור, מביש וחסר גבולות שגובל בהטרדה מינית לכל דבר ועניין. לא מדובר ב”בדיחה” ולא ב”סאטירה”, אלא בפגיעה קשה בכבודן של נשים, באמונתן ובזהותן".

בן גביר המשיך: "הצביעות זועקת לשמיים: אותם גורמים בשמאל שממהרים לצעוק “הדרה” ו”החפצה” - נעלמו לפתע כשמדובר בנשים דתיות. איפה אתם עכשיו? איפה כל אותם ארגונים שמדברים בשם זכויות נשים? אם היו עושים את זה לאישה מהמגזר הערבי הייתם משתוללים!!! פגיעה בנשים היא פגיעה בנשים - ללא קשר לאמונה, לבחירה או לאורח החיים שלהן".

במפלגת "הדמוקרטים" פרסמו גם הם תגובה לסרטון וכתבו בקצרה: "שיהיה ברור: שום קשר אלינו". זאת למרות שכאמור - נאור נרקיס הוא מועמד של המפלגה וכן שיתפו איתו פעולה מספר פעמים.