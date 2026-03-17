הסבא רכש קרקע חקלאית ב- 60,000 ₪ בלבד, הנכד גרף 2.1 מיליון ₪

לאורך השנים זכו יועצי ההשקעות המובילים של קבוצת ברק רפאל נדלן להיחשף ללא מעט סיפורים אנושיים מרגשים, החושפים את הקשר בין השקעות וחלומות. אחד הסיפורים שפורסמו ממש לאחרונה גרם לרבים לחזור ולבחון נכסים משפחתיים וירושות שנשכחו.

בני זוג מרחובות לא עמדו בתשלומי המשכנתא, עמדו לאבד את ביתם, וגילו ברגע האחרון שקרקע חקלאית שקיבלו בירושה לפני יותר מ-20 שנים- שווה כיום למעלה משני מיליון ₪!

ערן היה חייל בשירות סדיר, בן 19 בלבד כאשר סבא שלו נפטר. לצערו הגדול על אובדן הסב אליו היה קרוב במיוחד נוספת תחושת הפתעה כאשר גילה שהסב כלל אותו בצוואתו, והותיר לו חלקת קרקע חקלאית באזור גן יבנה.

לא דירה. לא חנות. לא סכום כסף בבנק. פיסת אדמה חקלאית. ערן שהיה צעיר איכותי וערכי אמנם, לא גילה מעולם כל עניין בחקלאות או הבנה בנדל"ן. הוריו פנו לשמאי מקומי, וזה העריך את שווי החלקה בכ-60,000 שקלים. כשניסו להבין מה ניתן לעשות עכשיו גילו שהקרקע אינה זמינה לבנייה, לא ניתן לפצל, להוציא היתר, או להפיק ממנה כל הכנסה. כשביקשו להבין מדוע מלכתחילה רכש הסבא את הקרקע גילו שמדובר ברכישה שביצע הסב שנים אחדות קודם לכן כהשקעה, בסכום הדומה לשוויה הנוכחי.

ערן עצמו לא בטוח כיום מה הסיבה שבחר להשאיר את הקרקע ברשותו ולא למכור אותה. האם הקשר לסבא והאמון שנתן בו גרמו לו לשמר את מתנתו האחרונה? או פשוט ההבנה שלא מדובר בסכום שישנה את חייו וחוסר רצון להתעסק בנושא? כמו הרבה שאלות ללא מענה, גם שאלה זו וגם הקרקע עצמה השתכחו מליבו.

זה לא רק הסיפור שלהם- המאבק הכלכלי

ערן סיים את שירותו הצבאי והמשיך במסלול הישראלי המקובל. טיול אחרי צבא, קצת עבודות זמניות, תואר בהנדסה והשתלבות בחברת הייטק מקומית בשכר מכובד. במקביל הכיר את הילה, יועצת חינוכית מרחובות, והשניים נישאו ורכשו דירה ברחובות עם הון עצמי מזערי, תוך נטילת משכנתא לא מבוטלת.

ההחזר החודשי שנראה ריאלי אז עמד על כ-6,200 שקלים, כ- 30% משווי ההכנסה של בני הזוג. אלא שרצף שינויים והשפעות שינו את פני התמונה במהירות: הריבית במשק זינקה, המדד קפץ, וההחזר החודשי עלה במהירות והגיע לקרוב לכ-8,000 ₪.

במקביל לאחר לידת הילדים הפחיתה הילה את שעות עבודה ושכרה נפגע, והקש האחרון: עיצומים בחברה בה עבד ערן הובילו לפיטוריו, ובני הזוג נכנסו למאבק הישרדותי. ככל שניסו לצמצם הוצאות ולהישאר עם הראש מעל המים הם טבעו שוב ושוב בים של הוצאות: תשלומים לגנים, ביטוחים לרכב, חשבונות שוטפים, קניות בסופר ומעל הכל משכנתא לוחצת. כשהבנק הפסיק לכבד את תשלומי המשכנתא הדאגה הפכה לחרדה של ממש.

הירושה שהפכה מחסרת ערך לחבל הצלה

שיחת טלפון מפתיעה שינתה את פני הדברים ברגע אחד. כשאפליקציית זיהוי השיחות דיווחה על שיחה ממשרד עורכי דין, ערן הרגיש את הבטן מתכווצת, והיה בטוח שמדובר בבא כוח הבנק שמתקשר להודיע על העברת העניין להליך משפטי. אך עורך הדין שעל הקו לא דיבר על חוב ולא על עיקול, אלא על זכויות בקרקע, תכנית מתאר, שינוי ייעוד, פוטנציאל השבחה. הוא הציג את עצמו כנציג של קבוצת יזמים שזכו במכרז ומעוניינים ברכישת ההחלקה שברשותו, והסביר שערן אותר כבעל חלקה דרך נסח טאבו. לדבריו התכנית להרחבת היישוב נכנסה לשלב מתקדם בוועדה המחוזית, ובימים אלה צפוי האישור הסופי להפשרת הקרקע לבנייה.

ערן חשב לרגע שמדובר בטעות. הוא כמעט שכח מהקרקע ההיא. השיחה נמשכה כמה דקות בלבד, ושינתה את חיי המשפחה. לאחר השיחה פתח לראשונה מזה שנים את התיק הישן עם מסמכי הירושה ובכה.

בתוך זמן קצר החלו להגיע ההצעות הראשונות שנראו לו דמיוניות ביחס לשווי הקרקע שהכיר, אך בבדיקה פשוטה הוא מצא שמדובר בהצעות אמיתיות וריאליות. הקרקע כבר לא הייתה אדמה שאין מה לעשות איתה, היא הפכה לנכס מבוקש בתוך מתחם מתפתח באזור ביקוש.

מומחי הנדל"ן מקבוצת ברק רפאל נדלן מסבירים כיצד קרקע חקלאית ששנים עבדה כאבן שאין לה הופכין, הופכת לנכס בשווי מיליוני שקלים:

שווי קרקע חקלאית באזור ביקוש עשוי להיות נמוך בעשרות ואף מאות אחוזים מקרקע זמינה לבנייה. במקרה האמור הקרקע שנרכשה לפני למעלה מ-20 שנים לא הייתה כלל בהליך תכנוני ולא היו כל תחזיות לגביה, מה שמסביר את מחירה הנמוך ואת התשואה העצומה. ברגע שהקרקע נכנסת לאופק תכנוני ממשי, שוויה מתחיל לעלות והפער מתחיל להיסגר בהדרגה .לו ערן היה עוקב אחרי ההתקדמות התכנונית, סביר שהיה מגלה הרבה קודם לכן כי הנכס שבידו כבר שווה הרבה מעבר למחיר בו הוערך, ועוד בטרם השלמת הליך ההפשרה שוויה עמד על מאות אלפי שקלים דווקא חוסר הידיעה היא ששיחקה לטובתו, שכן הקרקע הוסיפה להתחזק ולהעלות את ערכה, שהגיע לשיא עם ההפשרה בפועל.

קבוצת ברק רפאל נדלן משווקת קרקעות חקלאיות שטרם הותרו לבנייה למשקיעים וליזמים, כאשר כל קרקע המשווקת על ידי החברה נבחנת בפרמטרים מקצועיים במגוון היבטים, בניהם סביבת הקרקע ופוטנציאל הפיתוח והביקוש.

גן יבנה ממוקמת בצמידות למושב ביצרון היוקרתי וקיבוץ חצור עם חיבור לערוצי תנועה ראשיים לאשדוד, רחובות ולכביש 6. האזור נהנה מהגירה חיובית, דירוג סוציואקונומי יציב וביקוש גבוה לדיור משפחתי. כפי שניתן לראות במקרה זה, כאשר המדינה והרשות המקומית מקדמות תכניות הרחבה, הביקוש מתגלם בשווי הקרקע.

היועצים של ברק רפאל נדלן מדגישים כי לא כל קרקע מופשרת, ובמקרה האמור לא ידוע האם הסבא התבסס ברכישתו על מידע והערכה או הימר על קרקע שבסופו של דבר הושבחה.

השקעה בקרקע חקלאית שטרם הותרה לבנייה חשוב לבצע לאחר בדיקה והערכה מקצועית, ובהתאם לתבחינים אובייקטיבים ברורים: קרקע בבעלות פרטית בלבד, אזור מרכזי בעל פוטנציאל פיתוח וביקוש, תחת הליך תכנוני המקודם על ידי גורמים ציבוריים וממשלתיים והערכת שווי ופוטנציאל באמצעות תקן 22 שמעריך סיכויי הפשרה באופן אובייקטיבי.

הסיפור של ערן והילה הוא מקרה בוחן המדגים עיקרון בסיסי בכלכלה ובענף הנדל"ן בפרט: קרקעות הם חומר גלם הולך ומתכלה ובפרט קרקעות פרטיות בטאבו, בעוד שהחלטות תכנוניות וייעוד עשויים להשתנות. מחסור בקרקע זמינה לבנייה לצד התרחבות טבעית של יישובים במרכז ובשפלה, מייצר חלונות הזדמנות למי שמחזיק בעתודות הקרקע בשלב מוקדם.

קבוצת ברק רפאל נדלן מלווה משקיעים ורוכשים לאורך שנים, ומשווקת קרקעות נבחרות באזורי ביקוש דוגמת: גדרה, גן יבנה, בנימינה, גבעת עדה ועוד, תוך מתן מעטפת מקצועית, פיננסית ומשפטית להגנה על הרוכשים.