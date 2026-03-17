גיא פלג מסתבך: "נגיש נגדו תביעת ענק"

לאחר שנה ושמונה חודשים של טלטלה משפטית וציבורית, לוחמי "כוח 100" חוגגים את ביטול כתב האישום נגדם בפרשת שדה תימן, אך מבהירים כי המאבק שלהם רק מתחיל. בראיון גלוי לשי גולדשטיין וארז תדמור ברדיו 'גלי ישראל', תיאר א', אחד הלוחמים בצוות, את התחושות הקשות מול המערכת שלדבריו הפקירה אותם.

"היינו בשנה ושמונה חודשים של סיוט מתמשך. לא היה לנו לא יום ולא לילה", שיתף א'. "ידענו שלא היה כלום, אבל החשש הגדול היה שהצדק לא ייצא לאור. כשאתה רואה את המערכות מחפות אחת על השנייה, אתה מבין שאתה לא נמצא באירוע משפטי, אלא באירוע פוליטי. זרקו אותנו לכלבים – אי אפשר לנסח את זה אחרת. עברנו שעות של חקירות בכלא בלי זמן לעבד אפילו מה קורה לך".

"כל מי שפגע והשחיר - ייתן את הדין"

בתגובה לשאלה האם הוא מבין מדוע המערכת פעלה נגדם בצורה כזו, השיב א' כי הוא אינו יודע לפרש את המניעים, אך הוא נחוש להסתכל קדימה ולדרוש צדק: "אסור לנו כעם לוותר למי שביצע את הפגיעה בביטחון המדינה ובנו אישית, במשפחות ובילדים. אסור שזה יתמסמס עם כל הפרשיות האחרות, אסור שזה ייעלם".

הלוחם הצהיר כי בכוונתם לעבור למתקפה משפטית נגד הגורמים שהובילו את הקו נגדם בתקשורת ובמערכת הצבאית. "אנחנו בתביעות משפטיות נגד כל מי שהכפיש – חדשות 12, גיא פלג, הפצ"רית ועוד. כל מי שפגע והשחיר אותנו, יצטרך לתת את הדין בבית המשפט".