שר הביטחון הנחה להחזיר למילואים את לוחמי כוח 100

אחרי שחרור האסיר: כוח 100 מבקשים לבטל את כתב האישום

אחרי שחרור האסיר: כוח 100 מבקשים לבטל את כתב האישום צילום: (צילום תומר חקון, פלאש 90)

לאחר ביטול כתב האישום נגדם, נפגש ישראל כ"ץ עם הלוחמים בלשכתו והעניק להם גיבוי מלא: "פועלים להשיב אתכם ליחידות בהקדם האפשרי"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, נפגש היום (ב') בלשכתו עם לוחמי "כוח 100", זאת בעקבות ההחלטה הדרמטית על ביטול כתב האישום שהוגש נגדם. במהלך הפגישה הודיע השר כי הנחה את צה"ל לפעול באופן מיידי להחזרתם לשירות פעיל ביחידותיהם.

הפגישה נערכה באווירה של גיבוי מלא מצד השר, שביקש לחזק את ידי הלוחמים לאחר התקופה המורכבת שעברו תחת ההליכים המשפטיים. כ"ץ הדגיש בפני הלוחמים כי מקומם הוא בשטח, וכי המערכת הביטחונית תפעל להסרת המכשולים הבירוקרטיים שנותרו בדרך להצבתם המחודשת.





מוקדם יותר השבוע התייחס השר להחלטה ברשתות החברתיות וכתב כי "הצדק נעשה". לדברי כ"ץ, המשפט נולד בחטא על ידי הפצ"רית הקודמת, תוך שימוש במה שהגדיר כ"עלילת דם" נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות. השר בירך על סגירת התיקים וציין כי הוא שמח שההליך בוטל.

בהתייחסותו לעקרונות המערכת הצבאית, הדגיש שר הביטחון כי תפקיד הייעוץ המשפטי בצה"ל הוא להגן על הלוחמים הנלחמים בגבורה מול "מפלצות אכזריות", ולא על זכויותיהם של מחבלי הנוחב'ה. כ"ץ הוסיף כי הוא משוכנע שהחלטה זו תוביל לדרך חדשה ביחס המערכת כלפי הלוחמים בשטח.

בעקבות הנחיית השר, צה"ל צפוי להתחיל בהליך שילובם מחדש של הלוחמים ביחידותיהם כבר בימים הקרובים.