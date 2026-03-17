ההנחיה החדשה של משרד החינוך לגבי ציוני התלמידים

בהודעה שהוציא משרד החינוך לפני זמן קצר, כתב כי מתוך התחשבות בתלמידים ובקשיים אותם הם חווים, ניתנת ההנחיה לא להוריד, ציון לתלמידים שלא יתחברו ללמידה המקוונת. מדובר בהנחיה שתהיה תקפה עד לחופשת חג הפסח.

במשרד החינוך הדגישו כי צוותי החינוך פועלים מתוך רצון לעודד רציפות לימודית ושמירה על קשרים חברתיים - ומכאן החשיבות הרבה של הלמידה מרחוק. הדברים הם המשך ישיר להצהרתו של שר החינוך, יואב קיש, על החשיבות של הלמידה מרחוק. בתדרוך שנתן הדגיש השר כי הלמידה מרחוק תימשך ואין שום כוונה להפסיק אותה לאור החשיבות שבמערכת רואה בקשר עם התלמידים- ובמיוחד בקרב שכבות הגיל.

בנוסף הצהיר כי מערכת החינוך לא תשוב לפעילות כל עוד הירי לא יפסק, גם אם זה יימשך אחרי פסח", על פי דיווח של כאן 11.

יש לציין כי למרות שקיימת ביקורת רבה על הלמידה מרחוק, הקשיים הטכניים, מחסור בציוד במשפחות עם מספר ילדים וכדו', בסקר של הנהגת ההורים, 38.4% מההורים חושבים כי הלמידה מרחוק מיותרת ואינה חוצה, מנגד 30% חושבים כי היא חשובה אבל יש בה הרבה בעיות.

גם מבחינת המענה הרגשי ההורים חלוקים כש34.5% מהם חושבים כי המענה מספק. 37% מציינים כי הוא חלקי בלבד ו28.5% חושבים כי אין מענה מספק כלל.