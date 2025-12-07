יאסר אבו שבאב, מנהיג הכוחות העממיים ששיתף פעולה עם ישראל, חוסל בשבוע שעבר. בתיעוד מהימים האחרונים נראית תושבת עזתית מחלקת ממתקים לילדים וחוגגת את מותו

בתיעוד שפורסם בימים האחרונים נראית תושבת עזתית יוצאת לרחוב ומברכת על מותו של יאסר אבו שבאב, מנהיג המיליציה הפרו ישראלית בדרום רצועת עזה שנהרג בסכסוך פנימי.

סביבה מתקבצים ילדים, ולצד הצעקות וההתרגשות היא מחלקת ממתקים, אחד מהממתקים הוא קרמבו, מחזה שמדגיש את אופי החגיגות העממי אחרי חיסול דמות שנחשדה בהתקרבות לישראל

התגובות האלה מהשטח מלמדות על הלך הרוח בדרום הרצועה, ועל המתח הקבוע בין מי שמנסה לייצב אזור פרו ישראלי לבין הרחוב המקומי שמזהה בכך איום.

חמאס מסמן יעד ומבצע

לפי הדיווחים, חמאס ראה באבו שבאב איום ישיר לא רק בשל הקשר עם ישראל אלא בשל עצם הקמת מסגרת שלטונית חלופית. חמאס, מן הסתם, אינו מוכן לאפשר היווצרות של מוקד כוח מקומי שיכול להחליף אותו ביום שאחרי. התגובות לחיסול של אבו שבאב, שהגיע לחמאס בהפתעה, הוא חלק ממסע טרור פנימי, שנועד להרתיע כל מי שיאיים על ההגמוניה של חמאס בשטח.

המשמעות האסטרטגית עבור ישראל

החיסול של אבו שבאב הוא פגיעה משמעותית באפשרות לייצר כוח מקומי יציב בדרום עזה הוא נתפס כמשתף פעולה חשוב, כגורם שהצליח לנהל סדר ולקדם חלופה לשלטון חמאס.

חיסולו מדגיש את האתגר הגדול שניצב בפני ישראל – יצירת גורם מקומי שיחזיק את השטח, יראה לגיטימיות כלפי התושבים ויקבל הגנה מול איומי חמאס.

המציאות בשטח מראה עד כמה קשה לבסס שלטון אלטרנטיבי, וכמה מהר חמאס פועל לחסל כל מי שנראה כמאיים על עתידו.