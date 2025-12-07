הספרייה הלאומית חושפת לראשונה כתב יד נדיר של "משנה תורה" לרמב"ם, ממצא חדש ממחזור וורמס, סידור תפילה מליסבון לפני הגירוש, הגדת הפסח המודפסת הראשונה בעולם ו"הגדת בנגזי" מ-1943 – אוצרות יהודיים היסטוריים שנגלים לציבור

הספרייה הלאומית מציגה לראשונה בפני הציבור כתב יד מפואר ונדיר של "משנה תורה" לרמב"ם, מן החשובים והמושקעים שבכתבי היד ההלכתיים שנשתמרו. החיבור הועתק בפרובנס בין 1300-1350 ונחשב פסגת יצירתו של הרמב"ם, הקובעת הלכה בכל תחומי החיים היהודיים.

כתב היד הגיע בהמשך לספרד, שם עוטר בידי הצייר האיטלקי מתיאו די סר קמביו באיורים צבעוניים, קישוטי זהב ועיטורי שוליים הכוללים דמויות, בעלי חיים ומוטיבים מן הצומח. לצד הטקסט מופיעים הגהות, תיקוני נוסח והשמטות המשקפים מסע לימוד ועריכה רב-שנים. הוא מחולק ל-14 ספרים שלכל אחד מהם פתיחה חגיגית, וחלק מהאיורים נותרו לא גמורים. הדפים נושאים גם עקבות צנזורה נוצרית מהמאה ה-16, כולל מחיקות וחותמת צנזור משנת 1574.

עוד באותו נושא אחרי מאות שנים: 'מחזור ליסבון' מהמאה ה-15 חוזר לירושלים 12:37 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

גילוי חדש מתוך מחזור וורמס

במסגרת התערוכה נחשף לראשונה מפתח חדש מתוך מחזור וורמס מן המאה ה-13: פיוט "אור ישע מאושרים" הכתוב בין עמודים מאוירים של שער מעוטר שבבסיסיו שני אריות.

סידור תפילה נדיר מליסבון שלפני הגירוש

מוצג לראשונה סידור תפילות קטן מליסבון מן המאה ה-15, אחת העדויות האחרונות לנוסח התפילה של יהדות ספרד ופורטוגל ערב גירושם. הסידור כולל עיטורים מוזהבים וצבעוניים ונכתב באותיות מרובעות.

הגדת הפסח המודפסת הראשונה בעולם

הספרייה מציגה גם את הגדת הפסח המודפסת הראשונה בעולם, שנדפסה בגוודלאחרה שבספרד בשנת 1482. מדובר בפריט ייחודי השמור באוסף הספרייה וזוכה כעת לחשיפה מחודשת.

"הגדת בנגזי" – עדות היסטורית מלוב 1943

לצידה נחשפת לראשונה "הגדת בנגזי", הגדה לא מסורתית שחוברה בידי חיילים עבריים מהצבא הבריטי בלוב בשנת 1943 לרגל ליל הסדר שקיימו בעיר לאחר שחרורה מהנאצים. ההגדה הודפסה בחיפזון על גבי טפסי מברקים מוחרמים וסימלה את הניצחון ואת התקווה לגאולה בזמן המלחמה, כאשר החיילים חגגו את חג החירות עם מאות מיהודי לוב ששרדו את רדיפות הפשיסטים והנאצים.