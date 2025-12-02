משרד הבריאות מכחיש: "הליך הזיהוי נמשך ברגעים אלו"

בכלי התקשורת דווח כי ממצאי הגופה שהועברו מעזה היום לא שייכים לאחד משני החללים החטופים שנותרו בשבי החמאס. עם זאת, במשרד הבריאות הכחישו: "הליך הזיהוי במכון הלאומי לרפואה משפטית נמשך ברגעים אלו"

שעות אחרי העברת ממצאים מעזה לידי ישראל, בכלי התקשורת דווח הערב (שלישי) כי ההערכה הראשונית במכון לרפואה משפטית היא שממצאי הגופה לא שייכים לאחד משני החללים החטופים שנותרו בשבי החמאס. זאת למרות שארגון הטרור טען מוקדם יותר היום כי הם "מוסרים את אחד משני החללים החטופים".

עם זאת, במשרד הבריאות מסרו זמן קצר לאחר מכן כי "בניגוד לפרסומים הליך הזיהוי במכון הלאומי לרפואה משפטית נמשך ברגעים אלו. המשרד שב ומבקש מהציבור להתעדכן אך ורק באמצעות גורמים רשמיים".

כאמור, בישראל עדכנו מוקדם יותר היום על הבאת ממצאים של חלל חטוף ששרידיו נמצאו במחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה. חלקי הגופה נמצאו כבר אתמול – כשהצלב האדום הודיע על מסירה אמש, לאחר מכן ביטל, ובסופו של דבר נמסר היום בשעות הצהריים.

אלו החללים החטופים שנותרו בשבי כעת:

רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק

סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.