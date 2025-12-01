אחרי שחמאס מצא גופה באזור ג'באליה בצפון הרצועה, ישראל נערכה להחזרתה על ידי צוותים של הצלב האדום ואז המסירה בוטלה. בשבי חמאס נותרו 2 חטופים: השוטר רן גויאלי ואזרח תאילנד סותטיסאק רינטלאק

ישראל נערכה להחזרה של גופת חלל חטוף, כך אומרים בצהריים גורמים בישראל, אולם שעה קלה לאחר הפרסום ביטל הצלב האדום את המסירה.

היום מצאו כוחות של חמאס גופה באזור מחנה הפליטים ג'באליה בצפון רצועת עזה, אבל לא ברור האם מדובר בחלל ישראלי או לא. אחרי הפרסום נראה כי הזיהוי היה שגוי ולכן בינתיים דוחים את העברת הגופה.

נזכיר כי אלו 2 החטופים שנותרו כעת בשבי חמאס:

רן גואילי

רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק

סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.

ב-7 באוקטובר, מחבלי חמאס פשטו על הקיבוץ בזמן שרינטלאק עבד בשדות האזור, והוא נחטף יחד עם עובדים נוספים. ב-16 במאי 2024 עודכנה משפחתו בתאילנד כי הוא נרצח ביום הטבח, וכי גופתו הוחזקה ברצועת עזה.