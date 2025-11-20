במונולוג שנשא בתוכניתו ברדיו 103FM, גיא פלג תקף את שותפו למערכת חדשות 12 עמית סגל: "מופע של חוסר קולגיאליות, הוא שנוא על ידי חלק נכבד מבני משפחתי"

עימות בשידור חי: כתב המשפט של חדשות 12, גיא פלג, תקף בחריפות את שותפו למערכת החדשות – הכתב הפוליטי עמית סגל. במונולוג שנשא בשידור בתוכניתו ברדיו 103FM, פלג התייחס לתגובתו של סגל לאלימות המיוחסת לפעילי ימין נגד עיתונאים וכלי תקשורת.

״אני נאלץ להתייחס לחברי עמית סגל, הוא באמת חבר שלי, לפחות בתחושה שלי. ונדמה לי שיש בינינו הערכה וחיבה ולתחושתי זו הערכה וחיבה הדדית" אמר פלג. "ובכל זאת, ואולי למרות זאת, אני מוכרח לומר שאני מהמקום הקטן שלי מוצא עצמי נדהם ממנו, ממה שנראה לי מופע של חוסר קולגיאליות שלו בימים האחרונים. הוא טוען שהמחנה שלי ואולי הכוונה גם אלי, מנרמלים כאן הפרות סדר ואלימות כלפי אזרחי המדינה, ונזעקים רק כשזה נוגע בנו".

"בחרתי מתוך הרבה כבוד למקום העבודה האחר שלי, חדשות 12, לומר את הדברים כאן ולא על המסך שכן זה גם מקום העבודה של עמית" הוסיף והסביר. "אני יכול לתאר לעצמי שאני שנוא על המחנה של עמית סגל, בדיוק ובעוצמה שעמית סגל שנוא, והוא שנוא, על חלק מחבריי, חלק חלק נכבד מבני המשפחה שלי וחלק עצום מקבוצת ההתייחסות שלי".

בהמשך פלג פירט את האיומים החמורים שהוא קיבל לאחרונה, שיתף הודעת איום ברצח שלטענתו קיבל, וכן הזכיר את התלונה שהגיש בעזרת חדשות 12 ביממה האחרונה. בדבריו תהה האם גם עמית סגל וכתבי ערוץ 14 חווים דברים מסוג זה.

כזכור, אתמול סגל התייחס לכתובות הנאצה שרוססו מחוץ לאולפני חדשות 13 ואמר כי "במשך חודשים ארוכים צמרת ערוץ 13 נרמלה אלימות מופרעת כלפי הציבור הישראלי. הכתובת הזו, ככל שאכן רוססה בידי תומכי אלימות מצד ימין, כדאי שהיא תגרום לבכירים שם לחשוב מה החלק שלהם בעידוד האלימות ויפסיקו להיזכר בה רק כשהיא נוגעת בהם".