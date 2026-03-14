מקרון שוחח עם נשיא לבנון: "קוראים לישראל לפתוח בדיונים"

נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח עם בכירי הממשלה בלבנון וקרא לקדם מו"מ עם ישראל לסיום המלחמה מול חיזבאללה: "יש לנקוט כל צעד אפשרי כדי למנוע מלבנון לשקוע בכאוס"

בצל ההסלמה בצפון: נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע היום (שבת) כי שוחח עם בכירי ממשלת לבנון, בהם הנשיא מישל עאון, ראש הממשלה נואף סלאם ויו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי. בדבריו קרא לקדם משא ומתן עם ישראל וסיום המלחמה מול חיזבאללה.

"יש לנקוט כל צעד אפשרי כדי למנוע מלבנון לשקוע בכאוס" אמר מקרון בפוסט שכתב ברשתות החברתיות בעברית, ערבית וצרפתית. "על חיזבאללה להפסיק לאלתר את ההידרדרות המסוכנת שאליה הוא מוביל. על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות, בשעה שכבר מאות אלפי בני אדם נמלטו מן ההפצצות".

לדבריו, "הממשלה בלבנון הביעה את נכונותה לקיים שיחות ישירות עם ישראל. כל מרכיבי המדינה צריכים להיות מיוצגים בשיחות הללו".

"על ישראל להיענות להזדמנות הזאת, לפתוח בדיונים ולהביא להפסקת אש, למצוא פתרון בר-קיימא ולאפשר לרשויות בלבנון לממש את התחייבויותיהן למען ריבונותה של לבנון" סיכם מקרון. "צרפת מוכנה לסייע לקיום הדיונים הללו ולארח אותם בפריז".