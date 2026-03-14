בעקבות שיגור מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון

אזעקות הופעלו הערב (שבת) במספר אזורים בצפון הארץ ובשומרון. ההתרעות נשמעו בגל אחד רחב והובילו להפעלת אזעקות בעשרות יישובים בבקעת בית שאן, העמקים, ואדי ערה, השומרון ובאזור הבקעה.

בין היישובים בהם הופעלה אזעקה בבקעת בית שאן: בית אלפא וחפציבה, בית השיטה, בית יוסף, בית שאן, חמדיה, טירת צבי, ירדנה, כפר רופין, מירב, מסילות, מעוז חיים, מעלה גלבוע, נוה איתן, נווה אור, ניר דוד, עין הנצי"ב, רחוב, רשפים, שלוחות, שדה אליהו, שדה נחום, שדי תרומות, תל תאומים, גני חוגה, רוויה ומולדת.

בעמקי הצפון הופעלו התרעות בין היתר בגדעונה, גן נר, ישובי יעל, מגן שאול, מוקיבלה, מתחם סקי גלבוע, נורית, סנדלה, עין חרוד, תל יוסף, קבוצת גבע, רם און, יזרעאל, כפר יחזקאל ומרכז חבר.

בשומרון נשמעו אזעקות באזור תעשייה שחק, חיננית, מבוא דותן, ריחן, שקד, טל מנשה וחרמש, וכן במספר חוות באזור. בנוסף הופעלו התרעות גם בוואדי ערה, בין היתר באום אל פחם, ערערה, מעלה עירון, מצפה אילן, גבעת עוז, אל עריאן, מי עמי, עין אל סהלה, ברטעה וקציר.

אזעקות נשמעו גם בבקעה, בין היתר בחוות עמיאל.

זמן ההתגוננות ביישובים השונים נע בין דקה לדקה וחצי, בהתאם למרחק מהאיום. נכון לעכשיו לא דווח על נפגעים, והפרטים נבדקים.