מכה אסטרטגית: ארה"ב תקפה באי הנפט האיראני ח'ארג'

נשיא ארה"ב הודיע כי כוחות אמריקנים תקפו מטרות צבאיות באי ח'ארג', המרכז העיקרי לייצוא הנפט האיראני, והזהיר כי פגיעה בשיט במפרץ עלולה להוביל לפגיעה בתשתיות האנרגיה במקום

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שבת) כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפה עצימה באי ח'ארג', המשמש כמסוף המרכזי של איראן לייצוא נפט גולמי לשוק העולמי. האי נחשב לאחד הנכסים האסטרטגיים המרכזיים של תעשיית האנרגיה האיראנית, ופגיעה משמעותית בו עשויה להשפיע באופן ישיר על יכולתה של איראן לייצא נפט.

לדברי טראמפ, התקיפה כוונה למטרות צבאיות בלבד, ובהן מחסני מוקשים ימיים. במקביל הבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר פגיעה בתנועת הנפט במפרץ.

עוד הזהיר טראמפ כי אם איראן תפעל נגד נתיבי ייצוא הנפט באזור, ארצות הברית "לא תהסס" להורות על תקיפה של תשתיות האנרגיה באי ח'ארג', מהלך שלדבריו עלול להביא להשמדת יכולות הייצוא של איראן.