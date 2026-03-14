אחרי סופ"ש משוגע; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

אחרי סוף שבוע הפכפך, מזג אוויר השבוע ימשיך להיות לא יציב. יהיה חם מהרגיל ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. תחזית מזג אוויר

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים בודדות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שלישי: בהיר בדרך כלל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום רביעי: מעונן. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ וייעשה אביך. בשעות הצהריים יחלו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה, וקיים צפי לשטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. בהמשך, הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרבית אזורי הארץ.