חיסול כפול בטהרן: צה"ל מחק את יורשי ראש המודיעין האיראני

צה"ל תקף בטהרן וחיסל שני בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳", שמונו לאחר חיסול קודמם במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי"

צה"ל הודיע כי חיל האוויר ביצע אתמול תקיפה ממוקדת בטהרן, שבמהלכה חוסלו עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳", גוף הפועל תחת הנהגת המשטר האיראני.

לפי הודעת צה"ל, השניים מונו לממלאי מקום בפועל של ראש אגף המודיעין צאלח אסדי, שחוסל במהלומת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי". ג'לאלי-נסב ושריעת נחשבו לדמויות מרכזיות בקהילת המודיעין האיראנית והיו מקורבים לצמרת המשטר.





בכירי המודיעין של מפקדת החירום האיראנית צילום: צילום: דובר צה

אגף המודיעין של מפקדת החירום אחראי על איסוף וניתוח מידע מודיעיני המוצג לבכירי מערכת הביטחון האיראנית במסגרת הערכות מצב שוטפות, המשמשות לקבלת החלטות בניהול הלחימה.

בצה"ל ציינו כי חיסול השניים מצטרף לשורת חיסולים של מפקדים בכירים במשטר האיראני במהלך המבצע, ומוגדר כפגיעה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה של המשטר.

עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול נגד גורמי הפיקוד של המשטר האיראני במסגרת הלחימה המתמשכת.