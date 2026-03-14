הקלה דרמטית בהנחיות פיקוד העורף; זה היום בו חוזרים ללימודים

פיקוד העורף הודיע לפני זמן קצר על הקלות משמעותיות בהנחיות פיקוד העורף; זה היום בו חלק מאזורי הארץ יחזרו ללימודים

פיקוד העורף הודיע על שינוי משמעותי במדיניות ההתגוננות שייכנס לתוקף ביום שני הקרוב, ה-16 במרץ 2026, החל מהשעה 06:00 בבוקר.

במסגרת העדכון, איזורים נרחבים יעברו למדרג של פעילות חלקית, המאפשר חזרה מסוימת לשגרה בצל הלחימה. יודגש כי עד למועד כניסת השינויים לתוקף ביום שני בבוקר, המדיניות הנוכחית נותרת ללא שינוי ויש להמשיך ולפעול על פיה.

האזורים שבהם יחולו ההקלות הם בקעת בית שאן, הבקעה, השומרון, יהודה, ים המלח, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, דרום הנגב והערבה. באזורים אלו תותר חזרה לפעילות חינוכית, בתנאי שהיא מתקיימת במקום המאפשר הגעה למרחב מוגן תקני במסגרת זמן ההתגוננות הנדרש.

גם מגבלות ההתקהלות עודכנו באזורים אלו, כך שניתן יהיה לקיים התכנסויות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים בתוך מבנה, וזאת במידה וקיים מרחב מוגן תקני נגיש.

בכל הנוגע למקומות העבודה, ניתן יהיה לקיים פעילות במקומות המאפשרים הגעה למרחב מוגן בזמן אמת, מה שצפוי להקל על המשק באותם אזורים.