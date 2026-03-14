שר החינוך הודיע: אלו הערים בהן חוזרים ללמוד

אחרי הודעת פיקוד העורף על הקלה דרמטית במדיניות ההתגוננות, שר החינוך הודיע אילו רשויות יחזרו ללמד בבתי הספר

בהמשך להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, משרד החינוך מבהיר הערב כי מחר, יום ראשון, לא יתקיימו לימודים פיזיים במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ.

על פי ההודעה, יישום מתווה הלמידה הדיפרנציאלי יחל רק ביום שני הקרוב, וגם זאת רק ברשויות שהוגדרו כ"צהובות" על פי חלוקת האזורים של פיקוד העורף. בערים ובישובים אלו תתבצע פתיחה מדורגת של בתי הספר והגנים, בכפוף לקיומם של מרחבים מוגנים תקניים, בעוד שברשויות המוגדרות כ"אדומות" תמשיך הלמידה מרחוק עד להודעה חדשה.

חשוב להדגיש כי פתיחת המוסדות בערים הצהובות אינה אוטומטית, והיא מותנית במיגון הקיים ובשיקול הדעת של הרשות המקומית. בשל כך, הורים ותלמידים נדרשים להתעדכן ישירות מול הודעות הרשות המקומית לגבי המוסדות הספציפיים שייפתחו.

בנוסף, על פי המדיניות שנקבעה, בשלב הראשון של המתווה לא יופעלו הסעות מאורגנות, וההגעה והפיזור מהמוסדות שייפתחו יהיו באחריות עצמאית של ההורים.

שר החינוך, יואב קיש, התייחס למתווה ואמר כי לאור המצב הביטחוני, רובה המוחלט של מערכת החינוך ימשיך לפעול בלמידה מרחוק. השר בירך את פיקוד העורף על אימוץ המדיניות של פתיחה מצומצמת והדרגתית, וציין כי מדובר במהלך אחראי ומבוקר המאפשר זמן היערכות של כ-24 שעות.

לדבריו, המתווה המוגן נועד לחזק את חוסן הילדים וההורים תוך שימת דגש עליון על ביטחון התלמידים וצוותי ההוראה, כאשר המערכת תפעל להשלמת ההיערכות עד ליום שני.