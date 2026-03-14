6 מטוסי תדלקו אמריקאים נפגעו בתקיפה איראנית, טראמפ זועם

פיקוד המרכז האמריקאי חשף כי מטוסי תדלוק נפגעו בתקיפה איראנית, טראמפ טוען כי הדיווחים על השמדתם אינם נכונים ומאשים את כלי התקשורת בהטעיה

בסוף השבוע האחרון נחשף על ידי פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) כי מטוסי תדלוק אמריקאים נפגעו בתקיפת טילים בליסטיים שביצעה איראן לעבר בסיס אמריקאי בסעודיה. לפי הפרטים שפורסמו, מספר מטוסים נפגעו במהלך התקיפה, במסגרת ההסלמה הנמשכת בזירה האזורית.

על רקע הדיווחים הללו פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תגובה חריפה נגד כלי תקשורת אמריקאיים, וטען כי חלק מהדיווחים הציגו תמונה שאינה תואמת את המציאות.

לדבריו, "שוב, כותרת מטעה במכוון של כלי התקשורת של ה'פייק ניוז' לגבי חמשת מטוסי התדלוק שלכאורה הופלו בשדה תעופה בסעודיה ואינם בשימוש עוד".

טראמפ הוסיף כי בפועל הבסיס הותקף לפני כמה ימים, אך המטוסים לא "נפגעו" ולא "הושמדו". לדבריו, ארבעה מתוך החמישה כמעט שלא ניזוקו וכבר חזרו לשירות, בעוד מטוס נוסף ניזוק מעט יותר אך צפוי לחזור לפעילות בקרוב.

עוד טען כי "אף אחד מהם לא הושמד, ואפילו לא קרוב לכך", כפי שלטענתו הוצג בכותרות בתקשורת.

בהמשך תקף טראמפ כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית, ואמר כי "הניו יורק טיימס והוול סטריט ג'ורנל במיוחד, יחד עם עיתונים וכלי תקשורת נוספים, למעשה רוצים שנפסיד במלחמה. הדיווח הגרוע שלהם הוא ההפך המוחלט מהעובדות האמיתיות".

בסיום דבריו הוסיף כי לדעתו אזרחי ארצות הברית מבינים את המצב טוב יותר מכלי התקשורת, וציין כי הדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאות הבחירות בשנת 2024.