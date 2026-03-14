דרמה בשמי איראן: מטוס קרב כמעט הופל - נחלץ בשלום

בצה"ל חושפים היום (שבת) כי במהלך מבצע "שאגת הארי" בוצע ניסיון הפלה של מטוס קרב ישראלי מעל איראן, אך הטייס הצליח להתחמק והמשימה הושלמה בהצלחה

במהלך מבצע "שאגת הארי", בוצע ניסיון להפיל מטוס קרב של חיל האוויר במהלך תקיפה באיראן, כך מסרו גורמים בצה"ל. לפי הפרטים שנמסרו, המטוס היה קרוב לפגיעה, אך ניסיון ההפלה נכשל.

בצה"ל ציינו כי בזכות עירנות ומקצועיות הטייס הצליח המטוס להתחמק מהאיום, והמשימה המבצעית הושלמה כמתוכנן. עוד נמסר כי האירוע תוחקר לאחר התקיפה, ובמסגרתו הופקו לקחים מבצעיים.

בצה"ל הוסיפו כי מאז תחילת המלחמה בוצעו ניסיונות רבים להפיל מטוסי קרב ישראליים בשמי איראן. צוותי האוויר התמודדו עם האיומים והמשיכו לבצע את משימותיהם.

לדברי הגורמים, חיל האוויר ימשיך לפעול בכל הזירות הנדרשות, כולל בשמי איראן, גם תחת איום, במטרה להשלים את המשימות המבצעיות בכל גיחה.