ממשפחת התנ"ך שבטבעון, דרך שירות באמ"ן ועבודה כפסיכולוגית חינוכית – ועד לבמה הציבורית הרותחת, הקמפיינים, המחלוקות והתביעות. לכבוד יום הולדתה של שרה נתניהו: 10 עובדות שמסבירות איך הפכה לאחת הדמויות המשפיעות, השנויות במחלוקת – וגם המסוקרות בישראל

שרה נתניהו היא אחת הדמויות הציבוריות הכי מוכרות, וגם הכי מדוברות, בישראל. שנים שהיא נמצאת במרכז החיים הפוליטיים, התקשורתיים והמשפחתיים של המנהיגות כאן, ולעיתים נדמה שהשם שלה מעלה יותר רגשות מאשר עובדות. לכבוד יום הולדתה, אספנו 10 דברים שמספרים עליה קצת מעבר לכותרות, הדימויים והקריקטורות – גם על הבית שממנו הגיעה, גם על הקריירה העצמאית, וגם על הרגעים ששמו אותה שוב ושוב בלב הזירה.

1. משפחת התנ"ך

מורשת חתן התנ"ך: שלושת אחיה של שרה – מתניה, חגי ואמציה, זכו בתואר חתני התנ"ך של ישראל. וגם בנה, אבנר נתניהו, ממשיך את המסורת כחתן התנ"ך הארצי וסגן שני לחתן חידון התנ"ך העולמי. אצלם זה ב-DNA!

2. מהדיילות ללשכ"ה

את נתניהו פגשה בזמן שעבדה כדיילת אוויר ב"אל על". הוא היה אז חבר כנסת בדרכו לחו"ל, והיא בתפקיד במשמרת. משיחה אחת בין המושבים – נרקם הקשר שהפך לשותפות זוגית וציבורית ארוכת שנים.

3. מעבר לדימוי הציבורי

השכלה מרשימה: אל תטעו, היא לא רק אשת ראש ממשלה: שרה היא פסיכולוגית חינוכית מומחית בעלת תואר שני מהאוניברסיטה העברית, ועובדת במשרה חלקית בשירות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית ירושלים.

4. תחילת הדרך בתקשורת

עיתונאית נוער: את דרכה הציבורית התחילה הרבה לפני הפוליטיקה: בצעירותה שימשה כתבת נוער ב"מעריב לנוער". ובואו נגיד שהדעות שלה כבר אז עוררו לא מעט הרמות גבה.

5. שירות צבאי משמעותי

שירתה בצה"ל כמאבחנת מחקר באמ"ן, שם אבחנה חיילים וחיילות ליחידות וקורסים מובחרים בצה"ל ובשירותי הביטחון. תפקיד שמצריך דיוק והבנה מעמיקה באנשים.

6. פרשה משפטית שסגרה מעגל

פלילים? היא שילמה: ב-2019 הורשעה בפלילים בעבירה של ניצול בתחבולה של טעות הזולת, בפרשת הזמנת הארוחות ממעון ראש הממשלה. היא שילמה פיצוי וקנס של 55 אלף ש"ח לקופת המדינה. הסערה נגמרה בתשלום.

7. מאחורי הקלעים של הקמפיינים

אשת הקמפיין: נתניהו לא פעם מואשמת בהתערבות פוליטית, ויש הטוענים כי היא הייתה שותפה מלאה בכתיבת נאומים והיא זו ששכנעה את ראש הממשלה להסכים לעסקת שליט. לא רק משענת, אלא גם יועצת.

8. אהבה גדולה לבעלי חיים

הנשמה של הכלבים: היא ידועה באהבתה לבעלי חיים, ופעלה (למשל, מול רעיית ראש ממשלת אוסטרליה) למען הפסקת משלוחים חיים של בהמות לארץ. יש לה לב גדול, במיוחד לארבע רגליים.

9. קשרים בינלאומיים בלתי צפויים

חברות עם מלניה טראמפ: בתקופת כהונתו של דונלד טראמפ, התפתח קשר חם בין שרה לבין רעייתו מלניה. השתיים התכתבו ושוחחו על החיים תחת אור הזרקורים ועל האופן שבו בני הזוג שלהן נתפסים בזירה הציבורית. זה אחת הדוגמאות לאופן שבו שרה פועלת גם במרחב של "דיפלומטיה רכה".

10. לא מפחדת להילחם על שמה

זכייה בתביעות: אם תכתבו עליה משהו לא נכון, כדאי להיזהר! שרה נתניהו ידועה בתביעות הדיבה שהגישה (ולרוב זכתה בהן), נגד עיתונאים ואישי ציבור. למשל, אהוד אולמרט חויב לפצות אותה על שכינה אותה "חולת נפש". יש לה אפס סובלנות ללשון הרע.