במשרד האוצר גיבשו תוכנית לשינוי מהותי בשבוע הלימודים בבתי הספר בישראל, שתכליתה להתמודד עם המחסור החמור במורים ולשפר את איכות ההוראה. לפי התוכנית, שבוע הלימודים יקוצר ל-5 ימים בלבד, ללא ימי שישי, במטרה לייעל את השעות ולהפחית את הצורך בכוח אדם.
על פי הדיווח של חדשות 13, מדובר בתוכנית שעדיין נמצאת בשלבי עבודה ודורשת את הסכמת ארגוני המורים, אך היא כבר מעוררת עניין רב במערכת החינוך. במשרד האוצר ובמשרד החינוך סבורים כי הפחתת שעות הלימוד תאפשר התמקדות באיכות ההוראה ובשיפור היחס האישי לתלמידים.
בין עיקרי התוכנית:
- קיצור שבוע הלימודים – בתי הספר לא יפעלו בימי שישי.
- מסגרות "שישונים" – לגילאים הצעירים יופעלו מסגרות חינוכיות על ידי הרשויות המקומיות, בדומה ל“בתי הספר של החגים והקיץ”.
- קיצור החופש הגדול – יתקצר ב-10 ימים ויסתיים באמצע אוגוסט, מהלך שמתאפשר בזכות ביטול ימי שישי.
בתמורה לשינוי בשבוע העבודה, צפויים המורים לקבל תוספת שכר, 10 ימי חופשה גמישים ושינוי במתכונת השעות הבית-ספריות – כך שבמקום 5 שעות שהייה שבועיות, יוקדשו שעתיים בלבד לפגישות עם הורים.
במשרד האוצר רואים בתוכנית זו פתרון כפול: מצד אחד, מענה למחסור במורים, ומצד שני, רפורמה שמטרתה לאפשר הוראה איכותית יותר ותנאי עבודה גמישים למורים הקיימים.
מאיה
לידיעת משרד האוצר מרבית שעות השהייה מוקדשות לבדיקת בחינות, הכנת בחינות והכנת מערכי שיעור. הורדת אותן שעתיים שבועיות היא הרעת תנאים למורים. מצפים מהם שיסיימו את יום העבודה ב-16:00 ויחזרו...
לידיעת משרד האוצר מרבית שעות השהייה מוקדשות לבדיקת בחינות, הכנת בחינות והכנת מערכי שיעור. הורדת אותן שעתיים שבועיות היא הרעת תנאים למורים. מצפים מהם שיסיימו את יום העבודה ב-16:00 ויחזרו הביתה כדי להמשיך לבדוק בחינות? מתי בדיוק יסתיים יום העבודה שלהם דה פקטו? איזו איוולת. ועוד דבר: מי רואה את התלמידים בחום של אמצע אוגוסט חוזרים ללמוד בבית הספר ומצליחים להתרכז? וגם ההורים יהיו "שמחים" מאוד שהילדים של יבלו איתם גם את יום שישי כשגם ההוצאות שלהם בעקבות זה יגדלו? אשרי המאמין... גם המורים שעוד נמצאים יעלמו לאט לאט...המשך 09:13 05.11.2025
