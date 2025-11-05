לפי תוכנית שמגבש משרד האוצר, שבוע הלימודים יקוצר לחמישה ימים בלבד ללא ימי שישי, החופש הגדול יתקצר והמורים יקבלו תוספת שכר וימי חופשה

במשרד האוצר גיבשו תוכנית לשינוי מהותי בשבוע הלימודים בבתי הספר בישראל, שתכליתה להתמודד עם המחסור החמור במורים ולשפר את איכות ההוראה. לפי התוכנית, שבוע הלימודים יקוצר ל-5 ימים בלבד, ללא ימי שישי, במטרה לייעל את השעות ולהפחית את הצורך בכוח אדם.

על פי הדיווח של חדשות 13, מדובר בתוכנית שעדיין נמצאת בשלבי עבודה ודורשת את הסכמת ארגוני המורים, אך היא כבר מעוררת עניין רב במערכת החינוך. במשרד האוצר ובמשרד החינוך סבורים כי הפחתת שעות הלימוד תאפשר התמקדות באיכות ההוראה ובשיפור היחס האישי לתלמידים.

בין עיקרי התוכנית:

קיצור שבוע הלימודים – בתי הספר לא יפעלו בימי שישי.

– בתי הספר לא יפעלו בימי שישי. מסגרות "שישונים" – לגילאים הצעירים יופעלו מסגרות חינוכיות על ידי הרשויות המקומיות, בדומה ל“בתי הספר של החגים והקיץ”.

– לגילאים הצעירים יופעלו מסגרות חינוכיות על ידי הרשויות המקומיות, בדומה ל“בתי הספר של החגים והקיץ”. קיצור החופש הגדול – יתקצר ב-10 ימים ויסתיים באמצע אוגוסט, מהלך שמתאפשר בזכות ביטול ימי שישי.

בתמורה לשינוי בשבוע העבודה, צפויים המורים לקבל תוספת שכר, 10 ימי חופשה גמישים ושינוי במתכונת השעות הבית-ספריות – כך שבמקום 5 שעות שהייה שבועיות, יוקדשו שעתיים בלבד לפגישות עם הורים.

במשרד האוצר רואים בתוכנית זו פתרון כפול: מצד אחד, מענה למחסור במורים, ומצד שני, רפורמה שמטרתה לאפשר הוראה איכותית יותר ותנאי עבודה גמישים למורים הקיימים.