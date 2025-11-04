30 שנה לרצח רבין. בראיון מיוחד וגדוש כותרות, השר לשעבר חיים רמון מאשים את השמאל שלא מצליח לתת אלטרנטיבה לנתניהו. וגם מה הוא חושב על אהוד ברק ונפתלי בנט. צפו

30 שנה לרצח יצחק רבין – "קצוות נפגשים" – פרויקט מיוחד באולפן סרוגים: שר הבריאות בממשלת רבין, חיים רמון, מסכם בראיון את התקופה של הסכמי אוסלו ומותח ביקורת חריפה על בכירי מערכת הביטחון והפוליטיקה, מהימין ומהשמאל.

רמון טוען כי אהוד ברק "חיסל את אוסלו". כמו כן, הוא טוען כי בנימין נתניהו הוא שהעצים את החמאס מתוך "השקפה אידיאולוגית". בנוסף, הוא מטיח דברים קשים נגד האופוזיציה הנוכחית על חולשתה הפוליטית ויורה לכל הכיוונים:

על רבין ופרס: "לרבין הייתה כל הזמן חשדנות מסוימת כלפי פרס. הוא לא האמין לו עד הסוף".

על נתניהו: "הוא חכם! הוא חכם! כי הוא עושה סיפוח דה-פקטו מבלי לשלם את המחירים של הדה-יורה… אבל מנגד הוא כרת ברית עם השטן במודע".

על ממשלת בנט-לפיד: "הם נתנו יותר כסף לחמאס מאשר נתניהו רק בצורות אחרות".

על ליברמן ובנט יחד: "שותפים מלאים לעמדותיהם של ביבי, סמוטריץ' ובן גביר בנושא המדיני. גם סיפוח גם בעד סיפוח יהודה ושמרון"

על בנט: "ברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. רשום על ההונאה הפוליטית הגדולה ביותר בתודות המדינה"

על ליברמן: "מספר סיפורים".

על אהוד ברק: "הוא זה שחיסל למעשה את הסכמי אוסלו. בקמפ דייויד הוא זה שהכריז על האינתיפאדה השנייה". "הוא החטא הקדמון שלא חיסל את החמאס".

ועל האופוזיציה של 2025: "נכשלה כשלון קולוסאלי בלהפיל את נתניהו אחרי השביעי לאוקטובר. זה משהו שלא ניתן בכלל להעלות על הדעת". "הם גמדים. הימין מנצח בגלל אפסות האופוזיציה. האופוזיציה כבר שנים לא אומרת כלום ועוסקת ב"רק לא ביבי – רק ביבי". וגם: "בכל מה שקשור לעזה כל האופוזיציה הייתה ביביסטית".

במהלך הראיון, חיים רמון, שהיה שר הבריאות בממשלתו של יצחק רבין ז"ל, התייחס ללקחים של שלושים השנה האחרונות, כשהוא מנתח את נפילת הסכמי אוסלו, את הכשל המדיני שהוביל לטבח 7 באוקטובר, ואת חולשתה של המערכת הפוליטית.

חיסול אוסלו: אהוד ברק הוא "החטא הקדמון"

רמון טען כי תקופת אוסלו, בין 1996 ל-2000, הייתה דווקא התקופה השקטה ביותר מבחינת טרור, וכי הבעיה הייתה סטייה מדרך ההסכמים. הוא מאשים במפורש את אהוד ברק בחיסול התהליך: "ביבי נתניהו ובמידה יותר רבה יותר רבה אהוד ברק סטו מדרך אוסלו".

לדברי רמון, ברק סירב להתקדם בשלבים, כפי שהייתה דרכו של רבין: "אהוד ברק בעיקר אמר אני לא רוצה את אוסלו אני רוצה הסכם כולל או מלחמה והוא קיבל מלחמה. זאת הייתה הבעיה". רמון סיפר כי הזהיר את ברק לפני ועידת קמפ דייוויד: "אני בישיבות ממשלה הייתי שר בממשלתו. הזהרתי אותו, צעקתי, בכיתי. אמרתי אין לך שום סיכוי להגיע להסדר כולל". כאשר ברק חזר מקמפ דייויד, הוא הודיע "לא מצאנו פרטנר".

רמון הדגיש כי החטא המרכזי שאיפשר את צמיחת החמאס היה של ברק, שלא פעל לחיסולו: "ומי שהיה הראשון החטא הקדמון של אי חיסול חמאס היה אהוד ברק שלא היה אידיאולוגי. הוא אמר "אנחנו יכולים לחיות עם החמאס ומדי פעם יהיה סבב".

האשמה נגד נתניהו: "כרת ברית עם השטן החמסי"

רמון הפנה את מרבית האש כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי מנהיגי הימין וכל ראשי מערכת הביטחון תמכו בהכלת החמאס.

"הוא כרת ברית עם השטן במודע עם מה שהוא הגדיר כדאעש וטיפח אותם ובנה אותם. הוא העביר להם חצי מיליארד טון חומרי בנייה ששם בנו את המנהרות… והעביר להם את הכסף". רמון הסביר כי הדבר נעשה מתוך ראייה אידיאולוגית מוטעית: "הוא עשה את הטעות הנוראית שהוא אמר אני אתמוך בחמאס. הפיצול הזה הוא טוב ואני אביא את כל הכספים ואת כל הנשק לחמאס".

הוא ציטט את השר בצלאל סמוטריץ' כמי שהביע את האידיאולוגיה הזו בצורה המדויקת ביותר: "שהחמאס הוא נכס מדיני והרש"פ היא נטל מדיני ולכן אסור למוטט את החמאס". רמון טען כי ההכלה נמשכה גם תחת הממשלה הקודמת: "גם ראשי ממשלה שבאו אחריו, בנט ולפיד, המשיכו את הקשר הזה עם חמאס… הם נתנו יותר כסף לחמס אשר נתניהו".

הביקורת על מדיניות יהודה ושומרון: רמון טען כי "נתניהו הוא חכם". חוכמתו באה לידי ביטוי בכך שהוא לא מפרק את הרשות הפלסטינית, כיוון שהוא נהנה מכל היתרונות שלה (כמו שיתוף פעולה ביטחוני ושליטה אזרחית העולה 15 מיליארד שקל שלא משולמים על ידי ישראל).

בנוסף, נתניהו מנהל מדיניות של סיפוח דה-פקטו מבלי לשאת במחיר הבינלאומי: "הוא עושה סיפוח דה-פקטו מבלי לשלם את המחירים של הדה-יורה". רמון קרא לימין הקיצוני להפסיק לספר סיפורים ולומר את האמת. "תגידו אנחנו רוצים לשלוט על חמש מיליון פלסטינים, להתנחל בכל מקום לחזור לשלוט אזרחית וצבאית בהם. להוציא ממשלמי המיסים 40 מיליארד שקל. זה בסדר רק תבואו ותגידו את זה לבוחר. אל תספרו סיפור כיסוי".

הלקח שלא נלמד מרצח רבין

בנוגע לרצח רבין, רמון טען כי נתניהו אשם בכך ש"לא פעל נגד ההסתה הנוראה שהייתה נגד רבין". "הוא הכיל אותה. הוא ישב עם אנשים שהסיתו באופן נוראי כנגד יצחק רבין. זה הדבר שהוא אשם בו". רמון סיפר כי רבין עצמו כעס מאוד על נתניהו. לא בגלל שנתניהו אישית היה המסית, אלא שהוא בעיניו גיבה את ההסתה נגדו".

לדברי רמון, הלקח המרכזי לא נלמד עד היום, והוא כי הסתה חייבת להיות מחוץ למחנה. רמון קורא למנהיגים להפסיק לשתף פעולה עם מי שמסיט נגד הכללים הדמוקרטיים. הוא אף השווה זאת לדרך שבה בן גוריון החרים את בגין: "בן גוריון החרים את בגין. הוא לא החרים את בגין האיש, הוא החרים את דרכו של בגין. פה קרתה תוצאה נוראה – החרימו את האיש ולא החרימו את דרכו. הוא לא היו נגד דרכו".

הביקורת על האופוזיציה: "הם גמדים" ועוסקים ב"רק לא ביבי"

רמון מתח ביקורת קשה על האופוזיציה. הוא טען כי חולשתה היא הסיבה המרכזית לשלטון הימין: "הימין מנצח בגלל הפסות האופוזיציה שיש. אופוזיציה שכבר שנים לא אומרת כלום ועוסקת ברק לא ביבי או רק ביבי".

הוא טען כי "בכל מה שקשור לעזה כל האופוזיציה הייתה ביביסטית בנושא של להכיל את עזה את את החמאס ולהיות למעשה באותם מדיניות".

רמון המשיך ותקף את מנהיגי האופוזיציה באופן אישי:

על נפתלי בנט: "אי אפשר להאמין לו לכלום כי הוא "ברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית הרשום על ההונאה הפוליטית הגדולה ביותר בתודות המדינה".

על בנט וליברמן: "שותפים מלאים לעמדותיהם של ביבי, סמוטריץ' ובן גביר בנושא המדיני גם סיפוח גם בעד סיפוח יהודה ושמרון".

רמון הוסיף כי לאחר 7 באוקטובר, האופוזיציה "נכשלה כישלון קולוסאלי בלהפיל את נתניהו". הוא הפחית מחשיבותו של נתניהו וטען: "הוא לא ענק. הם גמדים". הוא הדגיש כי ניצחונו של נתניהו בבחירות נובע מחולשתם: "הבחירות האלה בגלל חולשת האופוזיציה, לא בגלל גדולתו של נתניהו אלא בגלל חולשת האופוזיציה ובגלל התמסרותה לשנאה הנוראית הרל"ביזם מול הביביזם".