המתופף האגדי אשר פדי, מבניה הבולטים של מגדל העמק ואחד המוזיקאים המשפיעים בישראל, הלך לעולמו בגיל 55. העיר מתאבלת ותנציח את מורשתו

בצער עמוק נודע הבוקר (רביעי) על פטירתו של אשר פדי, מי שנחשב לאחד המתופפים המבוקשים והמשפיעים ביותר במוזיקה הישראלית. פדי היה בן במותו, הותיר אחריו מורשת מוזיקלית אדירה וחתימה אישית על אלפי שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות המקומית.

מהסט הראשון בעיר לפריצה הגדולה בתל אביב

אשר פדי נולד וגדל במגדל העמק כבן שני למשפחת פדידה. בגיל 13 קיבל את סט התופים הראשון שלו והחל ללמוד אצל המורה המקומי ז’ראר בוחניש ז"ל. עוד כנער הופיע באירועים ובמסגרות המקומיות בעיר, שם נולדה האהבה הגדולה לקצב. לאחר שירותו הצבאי עבר לתל אביב, שם התגלה על ידי ארקדי דוכין – ומאז, דרכו נסקה במהירות.

ניגן עם הגדולים – וחתום על אלפי שירים

לאורך הקריירה רבת השנים, פדי השתתף בהקלטת מאות אלבומים וניגן בלמעלה מ-12,000 שירים, מספר חסר תקדים שהופך אותו לאחד מהמוזיקאים הפוריים בישראל. הוא שיתף פעולה עם טובי האמנים: שלום חנוך, שלמה ארצי, היהודים, שרית חדד, אייל גולן, מירי מסיקה, קובי פרץ, ליאור נרקיס ושלומי שבת – כולם נהנו מהדיוק, מהרגש ומהנשמה שהביא אל הבמה ואל האולפן.

העיר מתאבלת – ותנציח את מורשתו

ראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים, מסר: "אשר פדי היה בן מגדל העמק במלוא מובן המילה. סיפור חייו – מהילד שמתחיל עם סט תופים קטן בעיר ועד לאחד המתופפים המבוקשים ביותר בארץ, הוא מגדלור של השראה, כשרון, התמדה ואמונה. הוא תמיד יישאר חלק מהקצב הפועם של העיר הזו. אנחנו גאים על המורשת שהותיר, אך כואבים את האובדן הבלתי נתפס. בשם כל תושבי מגדל העמק, אני שולח תנחומים למשפחתו היקרה, משפחת פדידה, ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך."

בעירייה כבר בוחנים דרכים להנצחתו של פדי, שהטביע חותם על התרבות והמוזיקה הישראלית.