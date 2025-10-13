4 חודשים אחרי שנפצע באורח קשה מפגיעת טיל איראני בביתו ברמת גן, בבית החולים קבעו כי אהרון מזרחי נפטר כעת מפצעיו. בני המשפחה הספידו: "כואבים ועצובים את לכתו וחשים אובדן גדול בלבנו"

הותר לפרסום: עיריית רמת גן הודיעה כי אהרון מזרחי, תושב העיר בן 76 שנפצע באורח קשה מפגיעת טיל איראני ביוני האחרון, מת היום (שני) מפצעיו. הלווייתו תתקיים ביום רביעי הקרוב בבית העלמין בחולון.

"אבא וסבא שלנו היה אדם שמח, טוב לב, מלא הומור, שתמיד אהב לעזור לאחרים בלב פתוח ובנשמה גדולה, ומסירותו לילדיו ולנכדיו הייתה ללא גבול" אמרו בני המשפחה. "לאחר מאבק ממושך, אנו כואבים ועצובים את לכתו וחשים אובדן גדול בלבנו".

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, אמר כי "ביום מרגש כזה, לצערי אנחנו מתבשרים גם בבשורות קשות על תושב נוסף שלנו שאיבד את חייו במלחמה העקובה מדם הזו מפגיעת הטיל האיראני הראשון. אהרון מזרחי ז״ל נלחם על חייו במשך ארבעה חודשים, לאחר שטיל איראני פגע באופן ישיר ברחוב תרצה בעיר במתקפת הטילים הראשונה במלחמת 'עם כלביא' ורצח מיידית את בת זוגו אתי כהן אנג'ל ז"ל. אתי ואהרון נפגעו כשהם יושבים יחד. בשם כל תושבי העיר אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של אהרון ז״ל, אנחנו כבר מושיטים להם יד לסיוע ונמשיך לחבק ולעטוף אותם".