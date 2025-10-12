במאמר חריג, העיתון האיראני "הרפובליקה האסלאמית" מודה לראשונה: מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר הייתה טעות אסטרטגית שהביאה לניתוק סוריה מציר ההתנגדות

ביקורת חריגה פורסמה באיראן נגד מתקפת הטרור של חמאס על ישראל ב־7 באוקטובר ("מבול אלאקצא"). לראשונה מאז תחילת המלחמה, העיתון האיראני "הרפובליקה האסלאמית" – היוצא לאור תחת פיקוחו הישיר של נציגו של המנהיג העליון עלי חמינאי – קובע כי המבצע היה טעות אסטרטגית.

במאמר שפורסם בעיתון נכתב, בין היתר: "בניגוד לדעות ולניתוחים רבים – מבצע 'מבול אלאקצא' היה טעות".

העיתון ממשיך ומפרט את השלכות האירוע ומציין כי אחת התוצאות הקשות ביותר של אותו יום היא ההתרחקות של סוריה מהציר האיראני: "היציאה של סוריה מציר ההתנגדות והפיכתה לציר של ארצות הברית וישראל, היא אחת ההתפתחויות המזיקות ביותר בשנתיים האחרונות. יש לראות בכך אחת מתוצאותיו השליליות של מבצע 'מבול אלאקצא'".

דברים אלו מהווים חריגה בולטת מהעמדה הרשמית והמסורתית של המשטר האיראני, שתומך באופן עקבי בחמאס וביתר שלוחות "ציר ההתנגדות" מול ישראל. העובדה שהעיתון נתון לפיקוח ישיר של לשכת חמינאי עשויה לרמוז על שינוי מגמה או לפחות על קיום דיון פנימי בתוך המשטר באשר למחיר האסטרטגי של פעולת חמאס.

מאז תחילת המלחמה, איראן הביעה תמיכה פומבית בפעולות חמאס והאשימה את ישראל ואמריקה בהסלמה. כעת, הביקורת הפנימית הזו מצביעה על תחושת אובדן אסטרטגי – במיוחד לנוכח ההתקרבות של משטר אסד לגורמים מערביים, תהליך שאיראן רואה כאיום על מעמדה והשפעתה האזורית.

לא ברור עדיין אם הביקורת הזו מייצגת שינוי כולל במדיניות האיראנית, אך עצם פרסומה בכלי תקשורת ממלכתי נחשב לצעד חריג ומעורר עניין בזירה הבינלאומית.