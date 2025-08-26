שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פרסם היום (שלישי) ציוץ מפתיע ברשת X, בו הוא תקף את ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי. בציוץ, שנכתב באנגלית, עראקצ'י צדד באופן חלקי בראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
"איני נוהג להצטרף לעמדותיהם של פושעי מלחמה מבוקשים", כתב עראקצ'י, "אבל נתניהו צודק בדבר אחד: ראש ממשלת אוסטרליה הוא אכן 'פוליטיקאי חלש'".
הציוץ של שר החוץ האיראני מגיע על רקע האשמות של שירות המודיעין האוסטרלי (ASIO), לפיהן טהרן עומדת מאחורי שתי מתקפות אנטישמיות נגד הקהילה היהודית במדינה. בתגובה, ממשלת אוסטרליה הודיעה כי תגרש את שגריר איראן מקנברה.
עראקצ'י התייחס גם להאשמות, וציין כי "איראן היא ביתה של אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר בעולם ונמצאים על אדמתנו עשרות בתי כנסת. להאשים את איראן בתקיפת אתרים דומים באוסטרליה, בזמן שאנחנו עושים את מרב המאמצים להגן עליהם בארצנו, היא חסרת כל היגיון".
בנוסף, הוא טען כי "איראן משלמת את המחיר על תמיכתו של העם האוסטרלי בפלשתינים", וקבע כי "קנברה צריכה לדעת טוב יותר מאשר לנסות לפייס משטר המונהל בידי פושעי מלחמה. פעולה כזו רק תחזק את נתניהו ודומיו".
