גנץ נגד הקואליציה: "תתאפסו על עצמכם, תעצרו את החרפה"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, תקף היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה בכנסת את סדר היום של הקואליציה, על רקע דיוני הלילה הצפויים, וטען כי במקום לעסוק בסיוע לאזרחים בתקופת המלחמה, הכנסת עוסקת בנושאים שאינם דחופים.

לדבריו, "אתמול צוות הסיעה עידכן אותי שנידרש לעשות לילה לבן של הצבעות בכנסת. האדם הסביר שהיה שומע את זה, היה בטח חושב שזה כדי להאיץ את הליכי החקיקה לתשלומי החל"ת או להנשמת עולם התרבות". גנץ הוסיף כי בפועל, "נשב כאן עם השכנים שלנו מהקואליציה במליאה, ונעסוק ב'חוק הבוררות' שנועד לתת עוד כוח לממסד הרבני".

עוד אמר כי "בבוקר, בזמן שאנשים ינסו לפצל את הקשב בין הילדים לעבודה – אנחנו נעסוק בפיצול תפקיד היועמ"שית", והוסיף ביקורת גם על האופוזיציה: "סיעות האופוזיציה יגישו היום הצעות אי אמון... אנחנו מייצגים את העם או מטרילים אותו?"

גנץ פנה ישירות להנהגת הקואליציה ואמר: "ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, חברי הקואליציה - תתאפסו על עצמכם. תעצרו את החרפה הזו".

בהמשך התייחס גם ליציאת הכנסת לפגרה ואמר כי באופן עקרוני יש לצמצם את הפגרות ולהמשיך בדיונים הנוגעים לסיוע לעורף ולמערכת הביטחון, אך הוסיף: "עם איך שהקואליציה הזו מתנהלת בכנסת עדיף שתצא - ושלא תחזור לפעילות עד אחרי הבחירות".